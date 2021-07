Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 27 (2021): Black Widow en De Kemping.

Filmtips week 27 (2021): Black Widow en De Kemping

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Black Widow (Disney Plus)

Vanaf 9 juli kun je op Disney Plus (via Premier Access) kijken naar Black Widow. Het is de eerste grote nieuwe Marvel-film sinds twee jaar. Deze speelt zich af na Captain America: Civil War. Je volgt Natasha Romanoff die probeert te vluchten van haar verleden, maar dat is niet zo makkelijk. Met naast Scarlett Johansson, ook Florence Pugh, David Harbour en Rachel Weisz.

2. De Kemping (NPO)

De creatieve Tijn Vanneste trommelt negen jongeren op voor een bijzondere missie: ze gaan met elkaar een camping opzetten en runnen. Deze jongeren hebben allemaal iets met elkaar gemeen: door verschillende omstandigheden vinden ze het moeilijk om werk te vinden of werk vast te houden. Op De Kemping moeten ze toch de handen uit de mouwen steken en samenwerken. Het resultaat is een bijzonder mooi en leuk programma.

3. The Tomorrow War (Prime Video)

De huidige wereld is nog niet erg genoeg, want in de toekomst is het allemaal nog veel erger. In 2051 vecht de mensheid tegen aliens en dreigen ze die strijd te verliezen. Daarom gaan tijdreizigers terug in de tijd om soldaten te vinden die mee willen vechten. Een duizelingwekkende actiefilm met Chris Praat, Yvonne Strahovski en J.K. Simmons.

4. De Bachelor (Videoland)

Tony Junior is de nieuwe bachelor en twintig vrijgezelle vrouwen doen in Kroatië een poging om zijn hart te veroveren. Wekelijks geeft Tony een roos aan de vrouwen die mogen blijven en blijft er een vrouw met lege handen achter. Vindt hij op deze manier de ware liefde?

5. Young Royals (Netflix)

In deze nieuwe Zweedse serie volg je prins Wilhelm die gewoon naar school moet. Natuurlijk wel naar een prestigieuze kostschool. Daar krijgt hij eindelijk de ruimte om zichzelf te vinden. Als hij plots de troonopvolger wordt, moet hij kiezen tussen zijn plicht en de liefde.

