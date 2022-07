Kijk nu: Disney, maar dan op Netflix met The Sea Beast en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 27 (2022): The Sea Beast en The Princess.

Filmtips week 27 (2022): The Sea Beast en The Princess

1. The Sea Beast / Het Zeebeest (Netflix)

Kijk vanaf vrijdag naar de nieuwste animatiefilm op Netflix: The Sea Beast (of Het Zeebeest in het Nederlands). Waarom je deze moet checken? De film komt uit het brein van Chris Williams, die eerder bij Disney werkte aan onder andere Mulan, Moana en Big Hero 6. The Sea Beast gaat over een jonge meid die zich verstopt op een schip van een monsterjager. Samen beleven ze een wild avontuur op zee.

2. The Lost City (Google)

Zoek je een nieuwe film om te kopen of huren, dan kun je The Lost City proberen. Loretta Sage (Sandra Bullock) schrijft avonturenboeken, maar dan moet ze zelf op avontuur als een slechterik (Daniel Radcliffe) haar ontvoert om een verloren stad te vinden.

Het covermodel van de boeken (Channing Tatum) gaat Sage redden, maar is in het echt lang niet zo heldhaftig als in de boeken. De film is voor 11,99 euro te koop en op een later moment ook te huur.

3. Été 85 (Videoland)

Op Videoland kijk je nu naar de mooie Franse film Été 85. Deze film gaat over Alex, een 16-jarige jongen die met een zeilbootje omslaat aan de kust van Normandië. Hij wordt gered door de 18-jarige David. Ontstaat hier een zomerliefde in de zomer van 1985, of is het meer?

4. The Princess (Disney Plus)

Een jonge prinses weigert te trouwen. Dan wordt ze ontvoerd en in een toren opgesloten. Tijd om het heft in eigen handen te nemen, te ontsnappen en het koninkrijk te redden. Gelukkig kan de prinses behoorlijk goed vechten. Dit is geen film om te serieus te nemen, maar er is genoeg voor een lollige avond.

5. Kasteelvrouwe Emmy (NPO)

Liefhebbers van Ik Vertrek kennen Emmy al, toen ze naar Frankrijk verhuisde om een kasteel te kopen. Daar ging ze zelf aan de slag om kamers voor te bereiden op gasten, maar ondertussen bleek er van alles mis te gaan.

Hoe dat verder gaat zie je nu in de reeks Kasteelvrouwe Emmy. Met een dak dat aan alle kanten lekt en talloze knulligheden, zoals een man die de verkeerde lampen koopt.

Trailer van de week: Amsterdam