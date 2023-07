Kijk nu: The Horror of Dolores Roach op Prime Video en nog 4 kijktips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 27 (2023): The Horror of Dolores Roach en WHAM!.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 27 (2023): The Horror of Dolores Roach en Wham!

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Horror of Dolores Roach (Prime Video)

Dolores Roach zat zestien jaar in de gevangenis en moet nu haar leven weer oppakken. Een oude vriend met een eigen restaurant laat haar een massageshop starten in de kelder.

Het lijkt goed te gaan, totdat ze een vervelende klant vermoordt. Nu moet ze het lijk kwijt zien te raken. De serie is gebaseerd op een populaire podcast en zit vol met komedie-acteurs. The Horror of Dolores Roach is dus een stuk minder serieus dan het klinkt.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,8 (3.964.934 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. The Lincoln Lawyer seizoen 2 (Netflix)

Het eerste seizoen van The Lincoln Lawyer was een groot succes voor Netflix, dus het is geen grote verrassing dat er een tweede seizoen werd aangekondigd. In deze serie volg je een advocaat die zijn zaken doet vanuit een auto.

Netflix Netflix, Inc. 7,8 (14.136.804 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met? (Videoland)

Het is bijna tijd voor een heel nieuw seizoen B&B Vol Liefde, met eigenaren van een B&B in het buitenland die op zoek zijn naar een partner. Maar voordat het feest op 10 juli start is nu eerst B&B Vol Liefde: Hoe is het nu met? te kijken, waarin Art Rooijakkers langsgaat bij oud-kandidaten van de vorige seizoenen.

Videoland RTL Nederland B.V. 8,2 (8.596 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. WHAM! (Netflix)

WHAM! ken je van hits zoals ‘Wake Me Up Before You Go-Go’ en natuurlijk ‘Last Christmas’, maar ken je het verhaal achter dit succesvolle duo ook? In deze documentaire krijg je een kijkje in het persoonlijke archief van George Michael en Andrew Ridgeley, om met deze nooit eerder vertoonde beelden hun verhaal te vertellen.

Netflix Netflix, Inc. 7,8 (14.136.804 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. The Out-Laws (Netflix)

Owen Browning is de directeur van een bank en staat op het punt om te trouwen met zijn grote liefde. Het leven kan niet beter. Totdat zijn bank wordt beroofd door de Ghost Bandits. Als hij vervolgens zijn schoonouders voor het eerst ontmoet, weet hij het zeker: dit zijn de dieven.

Netflix Netflix, Inc. 7,8 (14.136.804 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Dune Part Two