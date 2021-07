Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 29 (2021): Superstore en Explained.

Filmtips week 29 (2021): Superstore en Explained

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Superstore seizoen 5 (Prime Video)

Je kunt nu eindelijk naar het vijfde seizoen van de hilarische serie Superstore kijken. In deze serie volg je een groepje medewerkers van een grote Amerikaanse supermarkt. Aan het eind van het vorige seizoen werd één van hen gevangen genomen door ICE en nu wil de rest hem terug.

Dit seizoen zou aanvankelijk 22 afleveringen krijgen, maar door het coronavirus is de productie na de 21ste aflevering stopgezet. Daardoor mis je dus helaas een mooie conclusie.

2. Explained season 3 (Netflix)

Het derde seizoen van Explained is begonnen op Netflix. Elke week kijk je naar een nieuwe aflevering waarin een onderwerp wordt besproken. Met dit seizoen onder andere de onderwerpen vlaggen, schaken, honden en de monarchie. Dat is altijd leerzaam en vermakelijk. De eerste aflevering gaat over suiker.

3. Never Have I Ever seizoen 2 (Netflix)

De jonge Devi had in het vorige seizoen van Never Have I Ever nog nul vriendjes en nu heeft ze er plots twee. Maar twee jongens tegelijk daten kan natuurlijk niet lang goed gaan. Wie kiest ze voordat ze naar India verhuist?

4. Like Me – I’m Famous (Videoland)

Influencers doen alles voor de likes. In deze nieuwe Videoland-serie mogen ze dat bewijzen, in een eliminatiespel waarin ze likes en zelfs dislikes ontvangen van hun collega influencers. Wie tijdens de ceremonie de minste likes ontvangt moet naar huis. Deze influencers doen dit programma niet voor niets, want de winnaar krijgt een eigen Videoland-pilot.

5. The White Lotus (Ziggo)

De vakanties lopen massaal in de soep, dus daarom moeten we onze heil maar vinden bij de komedie The White Lotus. Rijke mensen vertrekken naar een resort op Hawaï, allemaal met hun eigen problemen. De werknemers van het resort doen hun best om hen een zorgeloze vakantie te bieden. Dat blijkt een hopeloze missie te zijn, in deze zesdelige serie vol pijnlijke ongemakkelijkheid en oplopende spanningen.

