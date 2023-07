Kijk nu: B&B Vol Liefde is eindelijk terug en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 28 (2023): B&B Vol Liefde en Full Circle.

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. B&B Vol Liefde (Videoland/NLZiet)

We kunnen weer wekenlang elke werkdag genieten van een uur B&B Vol Liefde. In dit programma worden acht B&B-eigenaren in het buitenland geholpen met de zoektocht naar de liefde.

Daarbij moeten de markante kandidaten niet alleen in de smaak vallen, maar zich ook bewijzen als iemand die klussen in de B&B kan doen. Kijk je via Videoland of NLZiet, dan kun je afleveringen een week vooruit kijken!

2. Full Circle (HBO Max)

De nieuwste HBO-miniserie komt van regisseur Steven Soderbergh (Traffic, Ocean’s Eleven) en heeft een topcast met onder andere Claire Danes, Timothy Olyphant, Zazie Beetz en Dennis Quaid.

De zesdelige serie gaat over een onderzoek naar een kidnapping en verschillende verhaallijnen die langzaam samenkomen, waardoor de waarheid wordt onthuld.

3. Bird Box Barcelona (Netflix)

Ken je Bird Box nog? In de Netflix-film met Sandra Bullock in de hoofdrol moet de mensheid schuilen van monsters. Als je de monsters ziet ga je dood, waardoor iedereen geblinddoekt door het leven gaat. In de spin-off Bird Box Barcelona krijg je een ander perspectief van dit verhaal. Een vader en dochter proberen te overleven in de Spaanse stad.

4. Puss in Boots: The Last Wish (SkyShowtime)

Wie had kunnen verwachten dat het zijpersonage Puss in Boots uit de Shrek-films vele jaren later in één van de beste animatiefilms van het jaar zou spelen? Puss komt in deze film erachter dat hij al acht van zijn negen levens heeft verspild, maar er is een kans dat hij ze terug kan krijgen. Wat volgt is een leuk avontuur voor de hele familie.

5. Too Hot To Handle seizoen 5 (Netflix)

Je kunt het bijna niet geloven dat er weer een groep hitsige singles in trapt, maar er is toch weer een nieuw seizoen van Too Hot to Handle op Netflix te zien. Zoals elk seizoen denkt de groep deelnemers aan een realityserie vol feesten en seks mee te doen.

Dan krijgen ze te horen dat ze aan Too Hot to Handle deelnemen en elke keer een boete krijgen als ze zoenen of meer doen. Het doel is om op die manier diepere connecties te forceren.

Trailer van de week: Wonka