Kijk nu: The Rehearsal op HBO Max moet je zien om te geloven en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 29 (2022): The Rehearsal en The Gray Man.

Filmtips week 29 (2022): The Rehearsal en The Gray Man

1. The Rehearsal (HBO Max)

De sociaal ongemakkelijke Nathan helpt mensen met situaties waar ze tegenop kijken, door deze situaties tot in den treure te oefenen. Daarvoor worden complete gebouwen nagemaakt en alle personen in hun leven gecast als acteurs. Dit is één van de meest bizarre shows die je dit jaar gaat zien en alleen daarom al de moeite meer dan waard.

2. The Tourist (NPO)

Als je de nieuwe hitserie The Tourist wil kijken, dan moet je op een onverwachte plek zijn: NPO. Deze spannende serie gaat over een man (Jamie Dornan) die in Australië wakker wordt in het ziekenhuis en zijn herinneringen kwijt is, maar vervolgens achterna wordt gezeten door mensen die niet veel goeds met hem van plan zijn. De serie wordt pas in september op NPO uitgezonden, maar met NPO Plus kun je nu alles al kijken.

3. James May: Our Man in Italy (Prime Video)

James May, bekend van Top Gear/The Grand Tour, reist door Italië om meer te leren over het land en haar mensen. In zes afleveringen maakt May kennis met de cultuur, voedsel en mooie landschappen. Niet enkel als toeschouwer, maar vooral ook als deelnemer.

4. The Gray Man (Netflix)

In The Gray Man speelt Ryan Gosling een voormalig CIA-agent die iets te weten komt wat hij niet zou moeten weten. Zijn ex-collega, gespeeld door Chris Evans, zet daarom een prijs op zijn hoofd. Het resultaat is geen super originele, maar toch fijne actiefilm.

5. Tuca & Bertie seizoen 3 (HBO Max)

Deze volwassen animatieserie gaat over twee vogels: de een vrijgevochten en de andere angstig. Het zijn de beste vriendinnen die op compleet verschillende manieren het leven aanpakken. De serie werd na het eerste seizoen geannuleerd door Netflix, maar de Amerikaanse kabelzender Adult Swim pakte het weer op. Daardoor vind je het nieuwste seizoen nu op HBO Max.

