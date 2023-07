Kijk nu: Tweede seizoen Invincible op Prime Video en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 29 (2023): Invincible en Happy Valley.

Filmtips week 29 (2023): Invincible en Happy Valley

Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. They Cloned Tyrone (Netflix)

In deze komische scifi-film stuit een trio, bestaande uit een pimp, een drugsdealer en een sekswerker, op een ondergronds lab waar de overheid experimenten uitvoert op de zwarte bevolking. Met Jamie Foxx en John Boyega in de hoofdrollen.

2. Invincible seizoen 2 (Prime Prime)

Vanaf zaterdag kijk je naar het tweede seizoen van animatieserie Invincible, met een frisse blik op de wereld van superhelden. Je volgt in deze serie de jonge Mark wiens vader superheld Omni-Man is, die niet zo goed blijkt te zijn als iedereen dacht. De serie heeft een sterke cast, met onder andere Steven Yeun, Sandra Oh, JK Simmons, Gillian Jacobs, Seth Rogen en Zachary Quinto.

3. Happy Valley seizoen 3 (NPO)

In Happy Valley volg je agent Catherine Cawood, die jaagt op criminelen in haar kleine stadje. Het derde (en tevens laatste) seizoen van deze serie speelt zich zeven jaar na de gebeurtenissen in het tweede seizoen af. Die tijdsprong was nodig, omdat de kleinzoon van Catherine inmiddels is opgegroeid en dat zorgt voor een nieuwe dynamiek in het verhaal.

4. Antoon – Engel (Prime Video)

Krijg een kijkje in het leven van rapper en producer Antoon. Je ziet de reis die hij heeft gemaakt van kleine knul die graag muziek luisterde, tot het moment dat hij in de Ziggo Dome voor uitzinnige fans zijn hits speelde.

5. The Making of Vampire Survivors (YouTube)

We riepen Vampire Survivors uit tot één van de beste Android-games van 2022. Heb je er net als ons ook veel uren in gestopt, dan ben je vast benieuwd hoe de game tot stand is gekomen. Deze korte documentaire vertelt alles. De docu van de game Immortality is ook zeer de moeite waard!

Trailer van de week: The Creator