Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 29 (2020): The Old Guard en Rufus Wainwright.

Filmtips week 29 (2020): The Old Guard en Rufus Wainwright

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: The Old Guard (Netflix)

Een klein groepje onsterfelijke krijgers dat de mensheid beschermt, wordt in de val gelokt. Hoewel deze helden duizenden jaren vrij hun ding konden doen, kunnen ze hun geheim niet bewaren in een wereld vol camera’s. Dan komen de krijgers er achter dat er een nieuwe ‘immortal’ is ontstaan. Kan zij hen helpen? The Old Guard is een fijne actiefilm, met onder andere Charlize Theron, Nederlander Marwan Kenzari en Belg Matthias Schoenaerts.

Kijk The Old Guard op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

2. Kijken: I’ll Be Gone In the Dark (Ziggo/HBO)

In deze nieuwe documentaireserie van HBO duik je in de zoektocht van schrijver Michelle McNamara naar the Golden State Killer. De serie breidt haar boek op succesvolle wijze verder uit. Een fascinerend verhaal, dat uitstekend wordt verteld.

I’ll Be Gone in the Dark kijk je via de Ziggo GO-app die je via onderstaande link in de Play Store vindt. Je hebt wel een Movies & Series XL-abonnement nodig.

→ Download Ziggo GO in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Tattoo Bazen (Videoland)

Mensen nemen tatoeages om allerlei redenen. Het kan een spontane actie zijn, of gewoon omdat het mooi is. Vaak schuilen er ook complete verhalen achter deze kunst. Jayjay Boske gaat in deze serie opzoek naar deze verhalen.

Tattoo Bazen kijk je bij Videoland. De app vind je in de Play Store via onderstaande link.

→ Download Videoland in de Play Store (gratis)

4. Kijken: Makers van Morgen: Het Perfecte Leven (NPO)

Zonder dat je het mogelijk doorhebt, heb je allerlei dagelijkse routines. Bijvoorbeeld hoe je op dezelfde manier je ontbijtje maakt, je jas aan doet en de deur uit stapt. De jonge documentairemaker Sander Houwaart besluit vast te leggen welke routines zijn familie heeft en confronteert hen daarmee. De documentaire zet je aan het denken over hoe je in je eigen leven ook eens dingen anders zou kunnen doen.

Het Perfect Leven kijken doe je via de NPO-website of NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

→ Download de NPO Start-app in de Play Store (gratis)

5. Luisteren: Rufus Wainwright – Unfollow the Rules (Spotify)

Rufus Wainwright heeft weer een waanzinnig album afgeleverd. Unfollow the Rules laat goed zien waar de zanger in uitblinkt. Zijn fantastische stem mag schitteren, de teksten zijn scherp de melodieën blijven al snel steken.

Luister Unfollow the Rules van Rufus Wainwright op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

