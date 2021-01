Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 3 (2021): WandaVision en Klassen.

Lees verder na de advertentie.

Filmtips week 3 (2021): WandaVision en Klassen

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. WandaVision (Disney Plus)

Het is tijd voor een nieuwe fase in de Marvel Cinematic Universe. Helden uit de films krijgen namelijk hun eigen televisieseries, die essentieel zijn voor het verloop van de films. Het start met Scarlett Witch en Vision in WandaVision. Het duo lijkt gevangen te zijn in sitcoms van weleer. Een heks en een robot doen hun best om zo normaal mogelijk over te komen in een nette buurt, maar natuurlijk is er meer aan de hand. Elke week kun je een nieuwe aflevering kijken.

Disney+ Disney 8,8 (579040 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Disenchantment seizoen 3 (Netflix)

Bean, Elfo en Luci zijn terug! In deze serie, van de makers van The Simpsons, volg je een zuipende, grove prinses die haar plek in de wereld probeert te ontdekken. Dat valt niet mee, want ondertussen proberen slechteriken van alle kanten het koninkrijk te veroveren. In het derde seizoen is het zowel de moeder van Bean als de leiders van de kerk die het leven moeilijk maken.

Netflix Netflix, Inc. 8,8 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. James May: Oh Cook! (Prime Video)

James May, bekend van Top Gear, kan niet koken. Toch krijgt hij een eigen kookprogramma. Gelukkig heeft hij een koelkast vol wijn en een kookexpert die in die bijkeuken staat te wachten tot May om hulp vraagt. Dit is het het raarste kookprogramma ooit, maar dat maakt het ook heel erg grappig.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 8,4 (2372381 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Klassen (NPO)

In het indrukwekkende programma Klassen worden achtstegroepers gevolgd vlak voordat ze het eindadvies krijgen voor de middelbare school. Een advies dat hun hele leven kan bepalen. Sommige kinderen moeten opboksen tegen lage verwachtingen, bijvoorbeeld door een taalachterstand of een vervelende thuissituatie. Anderen moeten juist zien om te gaan met extreem hoge verwachtingen.

NPO NPO 4,6 (27745 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. RuPaul’s Drag Race seizoen 13 en Drag Race UK seizoen 2 (WOW Presents Plus)

Als fan van RuPaul’s Drag Race hoef jij je niet te vervelen. De strijd om de beste drag queen te vinden is in de Verenigde Staten alweer bezig aan haar dertiende seizoen, vol bizarre wendingen. Ook is het tweede seizoen van Drag Race UK gestart. Beide kun je kijken via de app WOW Presents Plus, voor 4 euro per maand. De nieuwste afleveringen staan er direct op. Inclusief Chromecast-ondersteuning!

WOW Presents Plus World of Wonder Productions, Inc 8,6 (3185 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Lees ook onze vorige streamingtips