Kijk nu: The Last of Us is niet zomaar een zombieserie en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 3 (2023): The Last of Us en 1923.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 3 (2023): The Last of us en 1923

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken (en luisteren). Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1.The Last of Us (HBO Max)

Op HBO Max kijk je nu naar de verfilming van de succesvolle PlayStation-game The Last of Us. Een pandemie verwoest de wereld en de norse Joel moet het jonge meisje Ellie door een gevaarlijk Amerika helpen. De serie is een zeer trouwe verfilming van het bronmateriaal, maar ook toegankelijk voor mensen die de game niet kennen.

Gelukkig maar, want dit is niet zomaar weer een zombieserie. The Last of Us kan zich meten aan die andere sterke HBO-series die op zondagavond worden uitgezonden en op maandag in Nederland te kijken zijn. Mocht je nog extra overtuiging nodig hebben: de serie is gemaakt door dezelfde man achter Chernobyl.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 7,4 (515.474 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. 1923 (SkyShowtime)

Met Harrison Ford en Helen Mirren in de hoofdrollen is de nieuwe SkyShowtime-serie 1923 eentje die direct opvalt. Dit is weer een prequel op Yellowstone. Na 1883 brengen de makers je iets minder verder terug in de tijd, naar een turbulente periode van ziekten en de drooglegging waar landeigenaren hun eigendom beschermen.

SkyShowtime SkyShowtime 7,8 (4.372 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. That ’90s Show (Netflix)

Ken je That ’70s Show nog, met sterren zoals Mila Kunis, Ashton Kutcher en Topher Grace? Deze komedie over tieners die vooral veel blowen in de kelder van het huis van hun ouders, heeft nu een vervolg op Netflix: That ’90s Show. De ouders en de kelder zijn terug, maar nu is het tijd voor een nieuwe generatie om de joint door te geven.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.764.145 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Welcome to Chippendales (Disney Plus)

De Chippendales ken je als de strippende mannen, maar waarschijnlijk heb je geen flauw benul wat er achter de schermen van deze clubs afspeelde. De nieuwe dramaserie Welcome to Chippendales geeft een idee. Hierin speelt Kumail Nanjiani de man die het allemaal begon.

Zijn idee om een stripclub voor vrouwen te starten was een groot succes, maar met succes stijgen ook de spanningen. Zeker zodra er een choreograaf wordt ingehuurd die de Chippendales hun smoel geeft en er daardoor met de eer vandoor gaat.

Disney+ Disney 8 (2.548.371 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. The Circle seizoen 5 (Netflix)

De afgelopen weken werd er weer een nieuw seizoen van The Circle uitgezonden via Netflix en nu is alles compleet, want de finale staat er sinds deze week op. In realityshow The Circle communiceren de kandidaten alleen met elkaar via een fictief sociaal netwerk. Dit is weer een seizoen om van te genieten, vol grootse persoonlijkheden en heerlijke twists.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.764.145 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: The Mandalorian seizoen 3