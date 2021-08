Chromecast-kijktips: deze 5 films en series mag je niet missen (week 31 2021)

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 31 (2021): The Grand Tour en Knabbel en Babbel.

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Grand Tour Presents: Lochdown (Prime Video)

Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May zijn terug in een nieuwe The Grand Tour-special. Deze keer zijn de heren in Schotland met enkele klassieke Amerikaanse wagens. Je weet wat dat betekent: chaos. Met caravans, bootjes en onmogelijke bruggen.

2. Ingrid Goes West (Netflix)

Op Netflix kun je nu kijken naar de film Ingrid Goes West, een heerlijke film over obsessie met sociale media en influencers. In de film raakt Ingrid (Aubrey Plaza) zo geobsedeerd met de rijke influencer Taylor (Elizabeth Olsen), dat ze zichzelf in haar leven duwt. De leugens stapelen zich al snel op.

3. Judas and the Black Messiah

Deze film gaat over de moord op Fred Hampton, de leider van de Black Panther Party. Je volgt een FBI-informant die undercover gaat om deze charismatische man in de gaten te houden. Met onder andere Daniel Kaluuya, LaKeitch Stanfield en Martin Sheen. Nu te huur voor 14,99 euro via Google Play Films.

4. Knabbel en Babbel Park Life (Disney Plus)

Iedereen krijgt een eigen serie op Disney Plus, zelfs Knabbel en Babbel. In Knabbel en Babbel Park Life beleven de twee eekhoorntjes allerlei wilde avontuurtjes in en rondom het park waarin ze wonen. Vooral leuk voor de kleintjes.

5. Disney’s Jungle Cruise (Disney Plus)

Als je VIP-toegang wil betalen, dan hoef je niet naar de bioscoop om de nieuwe Disney-film Jungle Cruise te kijken. In deze film ga je samen met The Rock en Emily Blunt op zoek naar een magische boom. Dat is een wild avontuur in de jungle, vol natuurlijke en bovennatuurlijke gevaren.

