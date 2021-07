Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 30 (2021): Sexy Beasts en Jolt.

Lees verder na de advertentie.

Filmtips week 30 (2021): Sexy Beasts en Jolt

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Assembled: The Making of Loki (Disney Plus)

Heb je ook zo genoten van Loki op Disney Plus? Helaas was de serie met zes afleveringen zo weer voorbij, maar gelukkig kun je nog geven genieten van Tom Hiddleston, die je een kijkje achter de schermen geeft met de derde aflevering van Marvel’s Assembled. Dat is zeer de moeite waard als je de serie leuk vond.

Disney+ Disney 8,8 (1.097.074 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Masters of the Universe: Revelation (Netflix)

He-Man, Skeletor, Teela en meer zijn terug in de animatieserie Masters of the Universe: Revelation. De serie gaat verder waar de oude show in 1985 is gestopt. De focus ligt deze keer op Teela, die op zoek moet naar het missende Sword of Power om het einde van het universum te voorkomen.

Netflix Netflix, Inc. 8,8 (11.869.678 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Sexy Beasts (Netflix)

Dit is wellicht de vreemdste datingshow allertijden en dat zegt wat. In Sexy Beasts worden de kandidaten onherkenbaar gemaakt via protheses. De één is een duivel, de ander een aap en een ander een bever. Het idee is dat de kandidaten een connectie moeten vormen zonder afgeleid te worden door uiterlijk. Met elke aflevering natuurlijk als ultieme onthulling: wie zitten er achter de maskers?

Netflix Netflix, Inc. 8,8 (11.869.678 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Jolt (Amazon Prime Video)

Kate Beckinsale speelt in deze film Lindy, een vrouw met een woedeprobleem. Als ze ongerechtigheid ziet, gaat er een knop in haar hoofd om en slaat ze iedereen in elkaar. Met elektrische schokjes weet ze zichzelf onder bedwang te houden, maar door een heftige gebeurtenis laat ze alles varen.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 8,6 (2.871.738 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Freaky (Play Store)

Freaky geeft een nieuwe draai aan het genre films waarin twee mensen van lichaam wisselen. Deze keer wisselt namelijk een jonge schoolmeid met een seriemoordenaar. Plots moet ze in het lichaam van The Butcher (gespeeld door Vince Vaughn) haar vrienden overtuigen dat zij het is. Dat is natuurlijk hilarisch. De film is voor 11,99 euro te koop en voor 3,99 euro te huur.

Google Play Movies & TV Google LLC 8 (1.857.174 reviews) Gratis via Google Play via Google Play Helaas, deze app is van Google Play verwijderd

Trailer van de week: Dune