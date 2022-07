Kijk nu: Een HBO Max-documentaire volledig in VR opgenomen en nog 4 kijktips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 30 (2022): Pretty Little Liars: Original Sin en We Met in Virtual Reality.

Filmtips week 30 (2022): We Met in Virtual Reality

1. Pretty Little Liars: Original Sin (HBO Max)

Na de succesvolle serie Pretty Little Liars kun je vanaf deze week kijken naar de spin-off: Original Sin. Deze show heeft een nieuw verhaal en nieuwe personages. Je volgt een groepje tienermeisjes dat door een onbekend persoon wordt bedreigd met de geheimen van hun ouders en henzelf. De serie, die vanaf 28 juli op HBO Max staat, belooft nog duisterder te worden dan het origineel.

2. We Met in Virtual Reality (HBO Max)

Kijk op HBO nu naar de bijzondere documentaire We Met In Virtual Reality, volledig gefilmd in virtual reality. Je volgt hier verschillende mensen, die je alleen ziet via hun zelfgekozen avatar. Toch zijn de verhalen achter deze digitale figuren echt, over onverwachte connecties binnen een virtuele wereld.

3. Under the Banner of Heaven (Disney Plus)

In deze nieuwe serie volg je een gelovige detective (Andrew Garfield) die onderzoek doet naar de moord op een moeder en haar kind. Alles lijkt te draaien om de kerk waar de detective bij hoort, waardoor het fundament onder deze man vandaan lijkt te vallen.

4. Paper Girls (Prime Video)

Een dag na Halloween 1988 vindt een groep jonge meiden zich plots 21 jaar in de toekomst, waar ze hun volwassen zelf tegenkomen. Samen moeten ze een manier vinden om terug te gaan naar het verleden.

Ondertussen moeten ze ook rekening houden met een heuse tijdoorlog waardoor het lot van de mensheid op het spel staat. Paper Girls is gebaseerd op een geliefde stripreeks.

5. House of Gucci (Prime Video)

Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Lady Gaga en Adam Driver geregisseerd door Ridley Scott. Als je daar als filmliefhebber niet enthousiast van wordt, dan weten wij het ook niet meer. Deze film gaat over de familie achter het beroemde modemerk Gucci, waar een buitenstander zich naar binnen werkt.

