Kijk nu: Tweede seizoen Good Omens op Prime Video en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 30 (2023): Good Omens en Futurama.

Filmtips week 30 (2023): Good Omens en Futurama

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Good Omens seizoen 2 (Prime Video)

Fans waren verrast toen er een tweede seizoen van de serie Good Omens werd aangekondigd, omdat het gelijknamige boek al volledig was verfilmd. Toch hadden de schrijvers ideeën voor een vervolg en die zijn nu verwerkt in dit tweede seizoen.

In Good Omens volg je de vriendschap tussen een engel en een demoon die het einde van de wereld proberen te voorkomen. Met in in de cast onder andere David Tennant, Michael Sheen en Jon Hamm.

Amazon Prime Video

2. Futurama seizoen 11 (Disney Plus)

Goed nieuws, iedereen! Animatieserie Futurama is na tien jaar afwezigheid terug met een nieuw seizoen. In deze serie volg je de dwaze avonturen van de medewerkers van een pakjesbezorgbedrijf in de verre toekomst. Met voorop Philip J. Fry die zichzelf per ongeluk duizend jaar heeft ingevroren, en zijn beste maatje Bender: een robot met een drankprobleem.

Disney+

3. How to With John Wilson (HBO Max)

Vanaf zaterdag kijk je naar het derde en tevens laatste seizoen van How to With John Wilson op HBO Max. In deze docuserie neemt Wilson je mee door de straten van New York, waar hij talloze uren beeldmateriaal samenvat met elke aflevering een eigen thema. Bij dat thema bezoekt Wilson bijzondere mensen in de stad. Unieke televisie dat elke aflevering weer genieten is.

HBO Max: Stream films en TV

4. Guy Ritchie’s The Covenant (Prime Video)

De film The Covenant van Guy Ritchie (Snatch, The Man from U.N.C.L.E.), heeft in Nederland niet in de bioscopen gedraaid en komt direct naar Prime Video. In de film volg je een sergeant, gespeeld door Jake Gyllenhaal, die ernstig gewond raakt. Een lokale Afghaanse tolk probeert hem naar veiligheid te brengen.

Amazon Prime Video

5. The Dragon Prince seizoen 5 (Netflix)

In deze grootse animatieserie, is het aan twee menselijke prinsen en een elf om voor vrede in hun magische land te zorgen. Inmiddels is de serie bij zijn vijfde seizoen aanbeland, waarin een groot kwaad dreigt terug te keren. Met deze keer meer draken dan ooit.

Netflix

