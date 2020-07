Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 30 (2020): Spark’d en Cursed.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 30 (2020): Spark’d en Cursed

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Spark’d (YouTube)

In de nieuwe YouTube-serie Spark’d van Buzzfeed Multiplayer, gaan bekende The Sims-spelers de strijd tegen elkaar aan in verschillende uitdagingen. De makers moeten aan de slag met nieuwe personages, een wereld en verhaal.

In de eerste aflevering worden teams gevormd die creaties moeten maken gebaseerd op drie verschillende objecten. Ook moet er een familie worden gemaakt.

2. Luisteren: Reset: TikTok in de gevangenis (podcast)

TikTok blijft verrassen. Niet alleen omdat de app meer van je weet dan je zou willen, maar ook om de indrukwekkende content. Het is toch de plek waar de meeste memes inmiddels vandaan komen. Maar wist je ook dat er TikToks vanuit de gevangenis worden gemaakt? Het is een uniek kijkje in deze wereld die normaal gesloten blijft. Deze aflevering van Reset bespreekt dit fenomeen.

De podcast luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Cursed (Netflix)

Katherine Langford, die je misschien kent van 13 Reasons Why, heeft eindelijk de hoofdrol in een eigen serie op Netflix. In Cursed speelt ze Nimue, een tienermeisje met een bijzondere gave en een magisch zwaard. De serie vertelt de legende van koning Arthur op een nieuwe manier. Nimue gaat namelijk met Arthur op pad om Merlin te vinden.

Kijk Cursed op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

4. Kijken: The Head (Prime Video)

In deze Spaanse serie (gemaakt door HBO Asia), ga je mee naar de Zuidpool waar de zon een half jaar lang niet te zien zal zijn. Een klein team moet daar onderzoek doen naar klimaatverandering, maar dan gaat het mis als er een moordenaar rondloopt.

Vind The Head op Prime Video van Amazon. De app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Prime Video in de Play Store (gratis)

5. Kijken: Suits seizoen 8 deel 1 (Netflix)

In dit seizoen van advocatenserie van Suits zijn Mike en Rachel vertrokken, dus is het tijd voor nieuwe gezichten. Onder andere Samantha Wheeler (Katherine Heigl) sluit zich aan bij de firma. Haar ken je waarschijnlijk wel van Grey’s Anatomy.

Aanvankelijk kun je alleen de eerste tien afleveringen van dit nieuwe seizoen bekijken. De laatste zes afleveringen laten nog even op zich wachten.

Kijk Suits op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

Lees ook onze vorige streamingtips