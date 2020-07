Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 31 (2020): Taylor Swift en Helden van de Spelen.

Filmtips week 31 (2020): Helden van de Spelen en Taylor Swift

1. Kijken: Helden van de Spelen (Videoland)

In vier delen worden in deze boeiende nieuwe Videoland-documentaire turner Epke Zonderland, windsurfers Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe, voetballer Shanice van de Sanden en turnsters Sanne en Lieke Wevers gevolgd. Je hebt ze waarschijnlijk wel eens hun sportieve kant laten zien, maar in deze reeks krijg je ook een blikje in hun privéleven. Natuurlijk heeft de sport de overhand, als ze zich voorbereiden op de Olympische Spelen.

Helden van de Spelen kijk je bij Videoland. De app vind je in de Play Store via onderstaande link.

→ Download Videoland in de Play Store (gratis)

2. Luisteren: Taylor Swift – Folklore (Spotify)

Taylor Swift ken je mogelijk vooral van de vlotte popliedjes, maar in haar nieuwe album Folklore laat ze een nieuwe kant van haarzelf zien. Met maar liefst zestien nieuwe nummers waarin Swift nieuwe verhalen vertelt, op een rustig tempo. Dat gaat niet ten koste van de kwaliteit.

Luister Folklore van Taylor Swift op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Zombieland: Double Tap (Netflix)

De cast van de verrassend komische zombiefilm Zombieland is terug met een vervolg. In Double Tap nemen de vier overlevenden het op tegen nieuwe soorten zombies en anderen overlevenden. Tot in het Witte Huis aan toe. Double Tap weet het origineel niet te evenaren, maar is leuk genoeg voor een avondje plezier.

Kijk Zombieland: Double Tap op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

4. Kijken: Miseducation of Cameron Post (Play Films)

Een tienermeisje, gespeeld door Chloë Grace Moretz, wordt door haar conservatieve voogden naar een ‘homogenezingscentrum’ gestuurd, nadat ze wordt betrapt bij het zoenen van een meisje. Daar ontstaat een vriendschap met twee andere lotgenoten. Het is een mooie film over vriendschap en identiteit.

Miseducation of Cameron Post check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 8,99 euro en huur je voor 3,99 euro.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

5. Kijken: Zomergasten (NPO)

Zomergasten is weer begonnen. Elk jaar worden in de zomermaanden lange interviews gehouden met interessante mensen. Ze vertellen over hun leven en wat hun drijft aan de hand van televisiefragmenten. Dat levert bijna altijd boeiende televisie op. Afgelopen zondag was strafrechtadvocaat Inez Weski aan de beurt.

Eerder schoof artiest Glenn de Randamie (ook wel bekend als Typhoon) aan. Later kun je nog kijken naar interviews met onder andere viroloog Jaap Goudsmit en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten.

Zomergasten kijken doe je via de NPO-website of NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

→ Download de NPO Start-app in de Play Store (gratis)

