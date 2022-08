Kijk nu: The Sandman, Predator-prequel Prey en nog 3 toffe kijktips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 31 (2022): The Sandman, Lightyear en Prey,

Filmtips week 31 (2022): The Sandman en Prey

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Sandman (Netflix)

Netflix-serie The Sandman is gebaseerd op de strips van schrijver Neil Gaiman. De fantasyserie gaat over de koning van de dromen. Na 105 jaar slapen wordt hij wakker terwijl zijn dromenkoninkrijk is vervallen. Met onder andere Jenna Coleman, Stephen Fry, Gwendoline Christie, Patton Oswalt en de stem van Mark Hamill.

2. Prey (Disney Plus)

Prey is de vijfde film in de Predator-reeks en een prequel op het oorspronkelijke verhaal. We volgen de jonge Naru, die onderdeel is van de Comanche-indianen, zo’n 300 jaar geleden. Ze moet haar stam verdedigen tegen de gevaarlijke alien.

3. Paper Girls (Amazon Prime Video)

De nieuwe Amazon Prime Video-serie Paper Girls speelt zich af in 1988 en is gebaseerd op een populaire stripreeks. Het verhaal draait om vier meisjes die door een oorlog tussen tijdreizigers in de toekomst belanden. Daar ontmoeten ze hun volwassen versies, terwijl ze proberen weer terug in de tijd te gaan.

4. Lightyear (Disney Plus)

Animatiefilm Lightyear is nu te kijken op Disney Plus. De film gaat over een jonge Buzz Lightyear die is gestrand op een gevaarlijke planeet lichtjaren van de aarde. Hij moet terug zien te komen, maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot.

5. Keep Breathing (Netflix)

In deze nieuwe miniserie op Netflix volg je Liv, een advocaat die aan boord stapt van een klein vliegtuigje en neerstort in de Canadese wildernis. Daar moet ze zien te overleven en wordt ook duidelijk waarom ze besloot op reis te gaan.

Keep Breathing is zeker niet de beste Netflix-serie van dit jaar en bij vlagen behoorlijk rommelig, maar vliegt toch voorbij. De serie bestaat uit maar zes afleveringen van 30 tot 40 minuten.

