Kijk nu: Eindelijk The Bear seizoen 2 in Nederland en nog 4 tips

In de filmtips van week 31 (2023): The Bear en Heartstopper.

Filmtips week 31 (2023): The Bear en Heartstopper

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Bear seizoen 2 (Disney Plus)

We hebben er in Nederland wat langer op moeten wachten, maar nu kun je eindelijk kijken naar het tweede seizoen van het waanzinnige The Bear. Deze serie gaat over een talentvolle, jonge chef-kok die in de keuken van een broodjeszaak in Chicago orde in de chaos probeert te scheppen. Dat is soms stressvol om naar te kijken, maar de pure kwaliteit druipt van de broodjes en de afleveringen.

2. Heartstopper seizoen 2 (Netflix)

In het eerste seizoen van hitserie Heartstopper was te zien hoe tieners Charlie en Nick verliefd op elkaar werden. Nick is nu uit de kast bij zijn moeder, maar zijn vrienden weten nog van niets. Ondertussen gaan de jongens via school naar Parijs en moeten ze binnenkort ook examens doen.

3. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Disney Plus)

Ga zitten voor het derde grote avontuur van de Guardians of the Galaxy. Het bijzondere team moet weer een groot kwaad stoppen om het universum te redden. In de film krijg je onder andere te zien hoe Rocket geworden is zoals hij is.

4. The Big Nailed It Baking Challenge (Netflix)

Wat als je de bakprogramma’s Nailed It! en Heel Holland Bakt combineert? Dan krijg je The Big Nailed It Baking Challenge. In deze wedstrijd strijden tien thuisbakkers (die er niets van bakken) in tien afleveringen om de grote geldprijs. Piece of cake toch?

5. Insecure (Netflix)

Wat is er toch aan de hand met de streamingdiensten? Series en films verdwijnen als er niet genoeg mensen naar kijken, en nu duiken exclusieve series plots elders op. De HBO-show Insecure staat nu namelijk op Netflix. In Insecure volg je twee vrouwen in hun carrières en liefdeslevens. De serie is gemaakt door Issa Rae, die je nu mogelijk kent als de president in de film Barbie. Zullen er meer HBO-series volgen?

Trailer van de week: Loki seizoen 2