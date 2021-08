Chromecast-kijktips: deze 5 films en series mag je niet missen (week 32 2021)

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 32 (2021): Cruel Summer en Hit & Run.

Filmtips week 32 (2021): Cruel Summer en Hit & Run

1. Cruel Summer – seizoen 1 (Amazon Prime Video)

Op Amazon Prime Video kun je nu kijken naar Cruel Summer, een psychologische thriller waarin twee tieners (Kate en Jeanette) centraal staan. Kate is erg populair en raakt plotseling vermist en de mensen in het stadje denken dat Jeanette hier iets mee te maken heeft.

Cruel Summer komt van de makers van The Sinner, een populaire serie op Netflix. Tof is dat de serie zich in drie verschillende jaren afspeelt en telkens vanuit een ander perspectief wordt verteld.

2. Hit & Run (Netflix)

Een andere nieuwe serie is Hit & Run. Het verhaal gaat over Segev, een man die zich leven helemaal op orde heeft, totdat zijn vrouw overlijdt door een auto-ongeluk. Als Segev vervolgens de dood van zijn vrouw gaat onderzoeken, ontdekt hij dat er op de achtergrond veel meer aan de hand is. Hit & Run is behoorlijk spannend en met acht afleveringen ook niet te lang.

3. Costa del Crime (Videoland)

Costa del Crime is een documentaire waarin misdaadjournalist Mick van Wely je meeneemt in het leven van Nederlandse criminelen aan de Spaanse Costa. Zo krijg je een inkijkje (van onder andere ex-criminelen) in de drugstransporten naar Nederland, maar van Wely kijkt ook naar grotere zaken. Costa del Crime komt van de makers van ‘De Jacht op de Mocro-Maffia’ met John van den Heuvel.

4. Come Play (Pathé Thuis)

Vind je een horrorfilm op z’n tijd wel leuk? Dan is Come Play, die nu op Pathé Thuis staat, de moeite waard. Come Play is gebaseerd op een korte film en draait om de eenzame Oliver, die op zoek is naar een vriend.

Hij ontdekt een nieuwe wereld die hij via een smartphone of tablet kan beleven, maar in die virtuele wereld leeft ook een gevaarlijk monster (met de naam Larry) die juist in de echte wereld probeert te komen.

5. Drag Race Holland – seizoen 2 (Videoland)

Iets minder dan een jaar geleden verscheen het eerste seizoen van Drag Race Holland, en sinds vorige week kunnen we naar het tweede seizoen kijken. Fred van Leer gaat – samen met een iets andere jury – op zoek naar de nieuwe Drag Race Superstar, waarbij de drag queens zich van hun beste kant moeten laten zien.