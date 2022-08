Kijk nu: I Am Groot, Elvis en nog 3 kijktips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 32 (2022): I Am Groot en Day Shift.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 32 (2022): I Am Groot en Day Shift

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. I Am Groot (Disney Plus)

“I am Groot”. Dat zijn de enige woorden die Groot uit de The Guardians of the Galaxy-films kan zeggen. Daar is geen hele serie met afleveringen van een uur over te maken. Daarom kiest Disney Plus voor een reeks ‘shorts’.

En short betekent in dit geval heel erg kort, want in I Am Groot beleeft een jonge versie van het boomwezen vijf avonturen van enkele minuten per stuk. Een leuk zoethoudertje (zoethoutje?) tot we volgende week naar She-Hulk kunnen kijken.

Disney+ Disney 8,6 (1.900.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Elvis (Google)

De verwachting was dat de nieuwe film Elvis snel op HBO Max zou verschijnen, maar er is besloten om eerst nog wat geld aan de film te verdienen. Voor 17,99 euro koop je of voor 14,99 euro huur je deze bijzondere film van Baz Luhrmann (Romeo + Juliet, Moulin Rouge, The Great Gatsby) over misschien wel de meest bekende muziekartiest allertijden.

Google TV Google LLC 7 (2.160.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Day Shift (Netflix)

Bud heeft een baantje als zwembadschoonmaker, maar dat betaalt lang niet genoeg om de dromen van zijn dochter waar te maken. Daarom keert hij terug bij de club waar hij eerder uit is gezet: de vampierenjagers in Los Angeles. Met onder andere Jamie Foxx en Snoop Dogg.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.400.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Mooi, Man (YouTube)

Stijn de Vries gaat in de YouTube-reeks Mooi, Man van Spuiten en Slikken op zoek naar het mannelijk schoonheidsideaal. In de eerste aflevering kijkt hij naar plastische chirurgie en in de tweede aflevering gaat het om spieren die mannen kweken door te sporten of door extra middeltjes te gebruiken. Mooi, Man is een opvallend openhartige serie, waarin Stijn zich kwetsbaar opstelt.

YouTube Google LLC 8,4 (141.000.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Uncoupled (Netflix)

Neil Patrick Harris ken je waarschijnlijk vooral als Barney uit How I Met Your Mother, maar nu heeft de acteur een eigen serie: Uncoupled. In deze drama/komedie speelt hij een makelaar wiens vriend het na 17 jaar plots uitmaakt. Inmiddels is hij bijna 50 en moet hij weer het datingleven instappen.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.400.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Triangle of Sadness