Kijk nu: Only Murders in the Building seizoen 3 op Disney Plus en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 32 (2023): Only Murders in the Building en Red, White and Royal Blue.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 32 (2023): Only Murders in the Building

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Only Murders in the Building seizoen 3 (Disney Plus)

Het podcasttrio van Only Murders in the Building is terug, want er is weer een moord gepleegd. De hoofdrolspeler in het toneelstuk van Oliver valt dood neer op het podium. De enige manier waarop de show verder kan gaan, is als de moordenaar wordt gevonden. Met dit seizoen niemand minder dan Paul Rudd en Meryl Streep in de cast.

Disney+ Disney 8,2 (3.213.217 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Heart of Stone (Netflix)

Gal Gadot speelt een superspion met een bijzonder wapen: een kunstmatige intelligentie die de toekomst kan voorspellen. Als dit wapen in de verkeerde handen valt, moet deze spion op haar eigen intelligentie vertrouwen.

Netflix Netflix, Inc. 7,6 (14.196.288 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Red, White and Royal Blue (Prime Video)

Gebaseerd op het gelijknamige boek, gaat deze serie over de zoon van de Amerikaanse president en de prins van het Verenigd Koninkrijk die ruzie krijgen. Terwijl PR-mensen van beide partijen hun best doen om dit schandaal te sussen, worden de mannen verliefd op elkaar. Hoe houden ze dat geheim?

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,6 (4.005.136 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Painkiller (Netflix)

Na Dopesick op Disney Plus kijk je nu ook op Netflix naar een serie over de opioïdencrisis in de Verenigde Staten. Deze keer gebaseerd op het boek Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic, met in de hoofdrollen Matthew Broderick (Ferris Bueller’s Day Off) en Uzo Aduba (Orange is the New Black).

Netflix Netflix, Inc. 7,6 (14.196.288 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Zombieverse (Netflix)

In deze realityserie is in Seoul een zombievirus uitgebroken. Het is aan de kandidaten van Zombieverse om te overleven in allerlei opdrachten, waarbij ze zowel fit als slim moeten zijn. Maar kunnen ze elkaar wel vertrouwen?

Netflix Netflix, Inc. 7,6 (14.196.288 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: The Continental