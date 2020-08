Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 32 (2020): The Umbrella Academy en Black is King.

Filmtips week 32 (2020): The Umbrella Academy en Black is King

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: The Umbrella Academy seizoen 2 (Netflix)

Het eerste seizoen van The Umbrella Academy was een leuke verrassing. De serie gaat over een groep mensen met superkrachten, die als kinderen zijn opgegroeid in een vreemd huis met een excentrieke miljonair. In het eerste seizoen kwam deze familie weer samen en nu zijn ze weer van elkaar gescheiden. Deze keer door de tijd heen. Als dat maar goed gaat.

Kijk The Umbrella Academy op Netflix.

2. Kijken: Black is King (Disney Plus)

Het lijkt vreemd dat juist Disney met een nieuw visueel album van Beyoncé komt, maar de reden daarachter is logisch. Het album The Gift is namelijk gebaseerd op The Lion King. De film volgt de nummers van dat album en losjes het verhaal van The Lion King zelf. Black is King is een visueel spektakel, waarin zwarte cultuur en zwarte mensen centraal staan.

Black is King kijk je in de Disney Plus-app.

3. Kijken: The Speed Cubers (Netflix)

In deze documentaire neem je een bijzonder kijkje in de wereld van de kampioenschappen Rubiks kubus oplossen. Specifiek volgt de film twee jongens die tot de top behoren en waar een bijzondere vriendschap tussen is ontstaan. Toch kan er uiteindelijk maar één winnen.

Kijk The Speed Cubers op Netflix.

4. Kijken: Immigration Nation (Netflix)

In deze zesdelige docuserie krijg je een kijkje naar hoe er om wordt omgegaan met immigranten in de Verenigde Staten. De makers komen dichtbij de mensen die de orders hebben om immigranten uit hun bed te lichten. Het is goed om erbij stil te staan dat dit nog steeds gebeurt.

Kijk Immigration Nation op Netflix.

5. Kijken: Nu we er toch zijn – Pride (NPO)

Dit jaar ging Pride in Amsterdam niet door, maar toch was er afgelopen week extra aandacht voor de lhbtq-gemeenschap. Onder andere op de NPO via documentaires, films en meer. Bijvoorbeeld met ‘Nu we er toch zijn’. Jurre Geluk, Ellie Lust, Rob Jetten, Shary-An Nivallac en Loiza Lamers reizen door het land in een roze caravan om te zien hoe het gaat met de lhbtq-gemeenschap in onder andere Ede, Enschede en Weert.

Nu we er toch zijn kijken doe je via de NPO-website of NPO Start-app.

