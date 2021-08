Chromecast-kijktips: deze 5 films en series mag je niet missen (week 33 2021)

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 33 (2021): What If…? en Normal People.

Filmtips week 33 (2021): What If…? en Normal People

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. What If…? (Disney Plus)

Na de gebeurtenissen in de Disney Plus-series Wandavision en Loki, opent de Marvel Cinematic Universe eindelijk haar multiverse. De multiverse bestaat uit eindeloze variaties in tijdlijnen, waarbij een kleine verandering voor grote verschillen zorgt.

In de toffe nieuwe animatieserie What If…? krijg je een kijkje in deze multiverse door elke aflevering alternatieve versies van je favoriete superhelden te tonen. Altijd vanuit de vraag: wat als? Want wat als Peggy Carter een superheld wordt in plaats van Steve Rogers? Wat als T’Challa Star-Lord is? En wat als superhelden veranderen in zombies?

2. Godzilla vs. Kong (Play Films)

Wat als King Kong tegen Godzilla gaat vechten? Die vraag wordt beantwoord in de brute actiefilm Godzilla vs. Kong. De film volgt Kong: Skull Island en Godzilla: King of the Monsters op, met onder andere Alexander Skarsgård en Millie Bobby Brown in de hoofdrollen. Maar laten we wel wezen: het draait natuurlijk allemaal om die grote monsters die met elkaar op de vuist gaan. Nu blij Play Films te huur in 4K voor 14,99 euro.

3. Normal People (NPO)

De geliefde nieuwe serie Normal People is eindelijk in Nederland te zien, gewoon bij de NPO. Deze serie, gebaseerd op het gelijknamige boek, gaat over de vriendschap en relatie tussen twee tieners in Ierland: de populaire knul Connell en de wat mysterieuze Marianne. De serie volgt het duo door de jaren heen als ze in en weer uit elkaars leven bewegen.

4. Beckett (Netflix)

In Beckett volg je een Amerikaanse toerist in Griekenland, gespeeld door John David Washington (bekend van de film Tenet). Hij belandt samen met zijn vriendin in een auto-ongeluk. Vervolgens vindt hij zichzelf middenin een politieke samenzwering en moet hij alles op alles zetten om te ontsnappen.

5. Star Trek: Lower Decks – seizoen 2 (Prime Video)

Niet alleen Marvel-fans, maar ook Star Trek-liefhebbers hebben een animatieserie te kijken. Het tweede seizoen van Star Trek: Lower Decks is namelijk begonnen. Deze serie volgt een groepje medewerkers van Starfleet. Niet de kapitein en de anderen die regelmatig aan het roer staan van de enorme ruimteschepen, maar de mensen met een veel lagere rang die je tijdens de tv-series en films eigenlijk nooit ziet.

Trailer van de week: House of Gucci