Kijk nu: She-Hulk: Attorney at Law op Disney Plus en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 33 (2022): She-Hulk en A League of Their Own.

Filmtips week 33 (2022): She-Hulk en A League of Their Own

1. She-Hulk: Attorney at Law (Disney Plus)

Jennifer Walters is een advocaat en het nichtje van Bruce Banner. Na een auto-ongeluk ontvangt ze per ongeluk een bloedtransfusie van haar grote, groene neef en krijgt ze zelf ook superkrachten. Nu moet ze haar werk en haar nieuwe identiteit combineren in deze komische Disney Plus-serie vol cameos. Elke donderdag staat er een nieuwe aflevering op Disney Plus.

2. A League of Their Own (Prime Video)

In de jaren veertig doet een groep vrouwen alles om deel te worden van een nieuw vrouwenhonkbalteam: de Rockford Peaches. Dit zijn stuk voor stuk vrouwen die tegen de regels ingaan, in een wereld vol seksisme, racisme en homofobie. Met onder andere D’Arcy Carden die je kent als Janet in The Good Place en Abbi Jacobson die je kent als Bean in Disenchantment.

3. Brooklyn Nine-Nine S8 (Netflix)

Helaas moeten we afscheid nemen van het leukste politiestation ter wereld: Brooklyn Nine-Nine. Het achtste en laatste seizoen van deze hilarische komedieserie is nu op Netflix te kijken. Dit seizoen volgt de geliefde personages in de nasleep van de pandemie en de BLM-protesten.

4. After Yang (Amazon Prime Video)

Een stel adopteert een meisje uit China. Om haar niet eenzaam te laten voelen, besluit het duo een robot te kopen als grote broer voor hun dochter. Deze Yang is een onderdeel van hun gezin, totdat hij stopt met werken. Vader Jake (Colin Farrell) gaat op zoek naar een oplossing. After Yang is een kalme en mooie film over familie.

5. The Unbearable Weight of Massive Talent (Google TV)

In deze bizarre komedie speelt acteur Nicolas Cage een versie van zichzelf: een acteur die wacht tot zijn carrière uit het slop wordt getrokken, omdat hij flink in de schulden zit. Dan krijgt hij een unieke kans: een superfan biedt hem een miljoen dollar om te gast te zijn op zijn verjaardag. Deze film is onder andere bij Google te koop voor 11,99 euro en te huur voor 3,99 euro.

