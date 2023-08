Kijk nu: Kasteelvrouwe Emmy is terug en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 33 (2023): Kasteelvrouwe Emmy en Depp v. Heard.

Filmtips week 33 (2023): Kasteelvrouwe Emmy en Depp v. Heard

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Telemarketers (HBO Max)

Wereldwijd worden mensen lastiggevallen door telemarketeers die hen proberen op te lichten. Ook in de Verenigde Staten is dit een groot probleem en daar wordt weinig tegen gedaan. In deze driedelige documentaire volg je een duo dat deze industrie twintig jaar lang van binnenuit probeert te slopen.

2. Harlan Coben’s Shelter (Prime Video)

Als tiener Mickey Bolitar bij zijn tante in een klein stadje gaat wonen, ontmoet hij een leuke meid. Als zij voor hun eerste date plots verdwijnt, gaat Mickey samen met twee andere scholieren op onderzoek uit. Dan blijkt een groots mysterie zich te ontvouwen, dat te maken heeft met verdwenen mensen in dit stadje en Mickey’s eigen familiegeschiedenis. De serie is wekelijks te zien op Prime Video.

3. Kasteelvrouwe Emmy (NPO)

Emmy en haar kasteel zijn terug voor een tweede seizoen. In deze reeks volg je Emmy die in Frankrijk een vervallen kasteel heeft gekocht en flink aan de bak moet om daar wat van te maken. Dat valt allemaal niet mee. Om geld te verdienen opent Emmy een Chambres d’Hôtes.

4. Depp v. Heard (Netflix)

Lang ging het over de bijzondere rechtszaak tussen acteurs en exen Johnny Depp en Amber Heard. Deze driedelige Netflix-serie plaatst wat daar heeft plaatsgevonden in context, door onder andere mee te nemen wat er op sociale media is gebeurd.

5. Nu te huur: Fast X (Play Films)

In het nieuwste deel van de Fast & Furious-reeks staat de familie tegenover een nieuwe gevaarlijke vijand in de vorm van Dante (gespeeld door Jason Momoa). Dante wil niets liever dan de familie verslaan en heeft met name de zoon van Dom in het vizier. De film is voor 3,99 euro te huur via onder andere Google Play Films.

