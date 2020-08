Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 33 (2020): De Dag en Wizards.

Filmtips week 33 (2020): De Dag en Wizards

1. Kijken: De Dag (Videoland)

In deze Vlaamse serie wordt een bankoverval gepleegd in een kleine stad. Een dag lang (vandaar de titel) ontvouwt zich een spannend kat-en-muisspel tussen de gijzelnemers en de politie. Je krijgt de gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven te zien. Aanvankelijk lijkt alles voorspelbaar in elkaar te zitten, maar dat blijkt toch niet het geval. Elke aflevering leer je iets meer over wat er nou echt aan de hand is.

De Dag kijk je bij Videoland. De app installeer je in de Play Store via onderstaande link.

2. Luisteren: Cyber: The Internet Vigilante That Hunts Gaming’s Biggest Cheaters (Podcast)

Als je graag voor je plezier online games speelt, dan zijn cheaters een doorn in het oog. Dat vindt Gamerdoc ook. Hij infiltreert in online chats om te jagen op hen die cheaten. Waarom hij dit doet en hoe mensen erop reageren? Dat en meer leer je in deze vermakelijke aflevering van de podcast Cyber.

De episode luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

3. Kijken: Nailed It! Mexico S2 (Netflix)

Er zijn weinig programma’s zo overdreven energiek en leuk als Nailed It!, in welke taal de show ook wordt uitgezonden. Net als de originele Amerikaanse versie, heeft ook Nailed It! Mexico een hilarische, energieke host, een stapel amateurbakkers die er niets van bakken en vergeet natuurlijk de knoppen, toeters en het wilde camerawerk niet. Het idee van Nailed It! blijft altijd hetzelfde: de bakkers kunnen eigenlijk niet bakken maar moeten toch hun best doen om een lekker geldbedrag te verdienen.

Kijk Nailed It! Mexico op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

4. Kijken: De Prins op het Grijze Paard (NPO)

Via films, series en sociale media krijgen we allemaal een ideaalbeeld mee van hoe een relatie eruit moet komen te zien. Voor jonge filmmaker Sophie van Bree is dat de prins op het witte paard. In deze documentaire onderzoekt Van Bree waarom ze dat beeld heeft en of ze het ook kan loslaten in haar eigen relatie.

Je vindt De Prins op het Grijze Paard via deze link op NPO, of in de NPO-app die je via onderstaande link in de Play Store downloadt.

5. Kijken: Wizards: Tales of Arcadia (Netflix)

Guillermo del Toro zit achter deze nieuwe animatieserie voor Netflix. Wizards volgt Trollhunters en 3Below op, als afsluiter van een trilogie. De serie volgt een jonge tovenaar die door de tijd moet reizen naar het oude Camelot om magie te redden.

Kijk Wizards: Tales of Arcadia op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

