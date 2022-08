Kijk nu: 4 tips naast House of the Dragon op HBO Max

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 34 (2022): House of the Dragon en meer The Sandman.

Filmtips week 34 (2022): House of the Dragon

1. House of the Dragon (HBO Max)

Eindelijk is het zover! Je kunt nu naar de eerste aflevering van House of the Dragon kijken, de prequelserie van Game of Thrones. Zo’n 200 jaar voor de gebeurtenissen uit de originele serie volg je in House of the Dragon de familie Targaryen.

De voorouders van Daenerys dus. Weer gaat het om de strijd voor de Iron Throne, er zijn draken en een hoop mensen met witte pruiken. Game of Thrones is weer helemaal terug dus, met elke maandag een nieuwe aflevering.

2. Twee nieuwe afleveringen van The Sandman (Netflix)

Heb je ook zo genoten van The Sandman op Netflix? Dan hebben we goed nieuws, want deze bijzondere fantasyserie over de koning van de dromen heeft twee nieuwe afleveringen gekregen. Deze episodes zijn gebaseerd op populaire edities van de strip waar de serie op gebaseerd is.

Opvallend is dat één van de twee afleveringen een korte animatiefilm over dromende katten is. Leuk detail is dat de in Amsterdam wonende Hisko Hulsing aan het hoofd stond van deze productie.

3. The Northman

De film The Northman volgt de Noorse prins Amleth, een viking. Als zijn vader wordt vermoord wil hij niets liever dan wraak. De film heeft een topcast, met onder andere Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe en Björk. The Northman is onder andere bij Google te koop voor 11,99 euro en op een later moment ook te huur.

4. Tekken: Bloodline (Netflix)

Tekken: Bloodline is een nieuwe animatieserie gebaseerd op de populaire gamereeks Tekken. De serie volgt Jin Kazama, een jonge vechter wiens moeder wordt vermoord door een demoon. Jin gaat trainen bij zijn opa, zodat hij sterker wordt om die demoon te kunnen verslaan. Om vervolgens zijn aandacht te krijgen, moet hij meedoen met een tournament.

5. Onder Vuur (Netflix)

In deze Belgische dramaserie volg je de brandweer in Oostende. De brandweermannen en -vrouwen volgen niet altijd de regels op als er mensenlevens op het spel staan. Een nieuwe luitenant wil de groep transformeren tot de strenge standaard. Dat bevalt het korps maar niets.

Trailer van de week: The Lord of the Rings: The Rings of Power