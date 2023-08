Kijk nu: The Flash staat nu op HBO Max en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 34 (2023): Ahsoka en The Flash.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 34 (2023): Ahsoka en The Flash

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Ahsoka (Disney Plus)

In The Mandalorian maakten we al even kennis met jedi Ahsoka, die fans al kenden door de verschillende Star Wars-animatieseries. Nu heeft deze leerling van Anakin Skywalker een eigen show, waarin een hele hoop personages van die tekenfilms terugkeren.

Disney+ Disney 8,2 (3.253.203 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. The Flash (HBO Max)

Barry Allen is The Flash, die zo snel kan rennen dat hij zelfs door de tijd kan reizen. Die gave gebruikt hij om de dood van zijn moeder in het verleden te voorkomen, maar als hij een fout maakt belandt hij in een ander universum waar Batman en Supergirl het opnemen tegen superschurk Zod.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 5,2 (613.993 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Love Island Nederland & België seizoen 4 (Videoland)

Je kunt weer smullen van een nieuw seizoen Love Island Nederland & België, waarin knappe singles op een eiland in een luxe vakantiewoning worden geplaatst om de ware liefde te vinden. De camera’s zien ondertussen alles.

Videoland RTL Nederland B.V. 8,4 (9.446 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Ragnarok seizoen 3 (Netflix)

De Scandinavische serie Ragnarok sluit af met een derde en laatste seizoen. In deze serie volg je een tiener die er achterkomt dat hij de reïncarnatie van Thor is. Samen met andere Noorse goden gaat hij de strijd aan tegen de bovennatuurlijke vervuilers in zijn dorp.

Netflix Netflix, Inc. 7,6 (14.221.225 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Knock at the Cabin (SkyShowtime)

In deze spannende film van M. Night Shyamalan (Sixth Sense, Old) kiest een gezin voor een afgelegen hutje om tot rust te komen. Dan worden de vakantiegangers ontvoerd door een gewapende groep die gelooft dat de apocalyps aanstaande is. Met onder andere Dave Bautista, Rupert Grint en Jonathan Groff.

SkyShowtime SkyShowtime 8,4 (41.781 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Rebel Moon