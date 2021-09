Chromecast-kijktips: deze 5 films en series mag je niet missen (week 35 2021)

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 35 (2021): The Walking Dead en Temptation Island.

Lees verder na de advertentie.

Filmtips week 35 (2021): The Walking Dead en Temptation Island

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Walking Dead – seizoen 11 (Disney Plus)

Alles komt een keer ten einde en dat is nu het geval met de populaire zombieserie The Walking Dead. Het laatste elfde seizoen kun je nu zien bij Disney Plus. Toch wordt je geduld nog steeds op de proef gesteld, want je krijgt elke week maar één nieuwe aflevering te zien. Daarnaast is het seizoen in drie delen opgedeeld, waardoor je de laatste aflevering pas ergens in 2022 ziet.

Disney+ Disney 8,8 (1.219.257 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Dat Ene Woord: Feyenoord (Disney Plus)

Op Disney Plus kijk je nu naar de documentaire Dat Ene Woord: Feyenoord, een originele productie voor de streamingdienst. In het voetbalseizoen 2020-2021 werd het team door camera’s gevolgd, met beelden uit de kleedkamer en Boardroom. Een uniek kijkje binnen de Rotterdamse club.

Disney+ Disney 8,8 (1.219.257 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Temptation Island: Love or Leave – seizoen 2 (Videoland)

De sappigste realityserie waar maar niemand over raakt uitgepraat is terug. Elke donderdag kun je genieten van een nieuwe aflevering Temptation Island: Love or Leave. Vier koppels uit Nederland en België gaan in Spanje de ultieme test aan: ze scheiden twee weken van elkaar en maken kennis met andere, opwindende mensen die op zoek zijn naar de liefde. Blijven ze bij elkaar, of laten ze zich toch verleiden?

Videoland RTL Nederland B.V. 5 (10.559 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. The Witcher: Nightmare of the Wolf (Netflix)

Als je niet kunt wachten op het tweede seizoen van The Witcher, de fantasyserie over bovennatuurlijke monsterjagers, dan heb je geluk. Je kunt nu namelijk naar de toffe animatiefilm Nightmare of the Wolf kijken. De film gaat niet over Geralt, maar volgt zijn mentor Vesemir toen die nog jong was. Vol moed verslaat hij de engste monsters, totdat hij wordt geconfronteerd met de demonen uit zijn verleden.

Netflix Netflix, Inc. 8,6 (11.996.086 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Dugs Dagen (Disney Plus)

Je favoriete personages uit de emotionele Pixar-film Up zijn terug in een collectie korte video’s die zich centreren op de pratende hond Dug. Carl en Russell zijn er natuurlijk ook. Vooral leuk voor kinderen, maar de hele familie kan er van genieten.

Disney+ Disney 8,8 (1.219.257 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: No Time to Die