Kijk nu: The Lord of the Rings: The Rings of Power en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 35 (2022): The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Filmtips week 35 (2022): The Lord of the Rings: The Rings of Power

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Lord of the Rings: The Rings of Power (Amazon Prime Video)

Als je naast House of the Dragon zin hebt in een tweede peperdure fantasyserie, dan heb je geluk want The Lord of the Rings: The Rings of Power is eindelijk hier. Vanaf deze week kun je elke vrijdag kijken naar een nieuwe aflevering van deze prequelserie.

The Rings of Power speelt zich duizenden jaren eerder af dan de geliefde films, toen de bekende ringen werden gesmeed en de kwaadaardige Sauron ten tonele verscheen. Hoewel de serie zich ver voor de films afspeelt, keren er toch enkele bekende personages terug. Zoals jongere versies van de elfen Galadriel en Elrond.

2. Star Trek: Lower Decks seizoen 3 (Amazon Prime Video)

Animatieserie Star Trek: Lower Decks is er voor iedereen die Star Trek leuk vindt, maar wat meer humor nodig heeft. Deze serie gaat over de mensen die ergens onderin een gigantisch ruimteschip werken.

3. Expeditie Robinson 2022 (Videoland)

Een nieuwe groep bekende Nederlanders staat voor de ultieme uitdaging: overleven tijdens Expeditie Robinson. Ze hebben weinig te eten, moeten opdrachten uitvoeren en elkaar van het eiland wegstemmen. Met dit seizoen onder andere Albert Heijn-gezicht Harry Piekema, actrice Liza Sips en weerman Dennis Wilt. De show kun je zien via Videoland en NLZIET.

4. Samaritan (Amazon Prime Video)

De 76-jarige Sylvester Stallone weet inmiddels ook dat het geld zit in de superheldenfilms. Daarom heeft hij een rolletje in de The Guardians of the Galaxy-films en speelt hij nu in de nieuwe Prime-film Samaritan.

Hierin is hij een superheld die met pensioen is en nu als vuilnisman werkt, maar zijn buurjongetje heeft hem in de gaten. Samaritan is absoluut geen must watch, maar het is leuk om Stallone weer in actie te zien.

5. Te koop/te huur: Top Gun: Maverick (Google)

Top Gun: Maverick is de nieuwste film die je nu kunt kopen of huren bij onder andere Google. Tom Cruise is terug als Pete Mitchell, een testpiloot die een nieuwe groep Top Gun-piloten traint terwijl hij zijn verleden onder ogen moet zien.

Trailer van de week: Weird: The Al Yankovic Story