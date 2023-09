Kijk nu: Tweede seizoen The Wheel of Time op Prime Video en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 35 (2023): The Wheel of Time en Once Piece.

Filmtips week 35 (2023): The Wheel of Time en One Piece

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Wheel of Time seizoen 2 (Prime Video)

Je kunt nu kijken naar het tweede seizoen van fantasyserie The Wheel of Time. In deze serie duik je in een wereld vol magie, waar maar enkelen gebruik van kunnen maken.

Eén zo’n persoon is de machtige Moiraine, die op zoek gaat naar een jongeling die mogelijk de reïncarnatie van een wereldvernietigend wezen is. In het tweede seizoen wordt meer duidelijk over de strijd tussen Moiraine en The Dark One.

2. One Piece (Netflix)

De populaire manga en anime One Piece heeft nu een live-action-versie op Netflix. One Piece gaat over de avonturen van een groep piraten, op zoek naar de ultieme schat. Als die schat gevonden wordt, kan hoofdpersonage Monkey D. Luffy de piratenkoning worden.

3. Happy Ending (Netflix)

In deze nieuwe Nederlandse Netflix-film krijgt Luna een relatie met Mink, maar na een jaar durft ze nog niet toe te geven dat ze al die tijd haar orgasmes heeft gefaket. Misschien kan een trio de oplossing bieden?

4. Het Spaanse Dorp: Zarra (NLZiet/Videoland)

Vier Nederlandse stellen vertrekken naar het kleine Spaanse dorpje Zarra. Daar proberen ze elk een bedrijfje op te richten terwijl ze samen een klushuis opknappen. Uiteindelijk zal één van de stellen winnen en daadwerkelijk mogen intrekken in het huis.

De Nederlanders worden daarbij goed geholpen door de lokale bevolking, want die zien dit programma als de ultieme manier om hun dorpje weer op de kaart te zetten.

5. Scream VI (SkyShowtime)

Het allernieuwste deel in de Scream-reeks is nu bij SkyShowtime te kijken. Hierin maakt het groepje dat de vorige film heeft overleefd een nieuwe start in New York, maar dan blijkt dat Ghostface ze achterna is gekomen.

