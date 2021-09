Stream nu Expeditie Robinson en Billie Eilish naar je Chromecast

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 36 (2021): Expeditie Robinson en Billie Eilish.

Lees verder na de advertentie.

Filmtips week 36 (2021): Expeditie Robinson en Billie Eilish

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles (Disney Plus)

Aangezien naar een echt concert gaan nog steeds lastig is, bieden Billie Eilish en Disney Plus een alternatief. In Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles zingt Eilish alle nummers van haar nieuwste album, in samenwerking met het Los Angeles Children’s Chorus en het Los Angeles Philharmonic. Met coole belichting, animatie en meer.

Disney+ Disney 8,8 (1.248.884 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Expeditie Robinson 2021 (Videoland)

Het nieuwste seizoen van Expeditie Robinson is van start. Maar liefst twee keer per week kun je een nieuwe aflevering kijken. Weer moeten BN-ers op een onbewoond eiland overleven en het tegen elkaar opnemen in zware opdrachten.

Met dit seizoen onder andere Sieneke, John de Bever en Dyantha Brooks, maar ook oud-kandidaten keren terug zoals JayJay Boske en Rob Geus. Die zitten stiekem op hun eigen eiland.

Videoland RTL Nederland B.V. 5 (10.590 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Only Murders in the Building (Disney Plus)

Krijg je ook geen genoeg van True Crime-podcasts? Drie eenzame bewoners van een appartementencomplex vinden elkaar rond zo’n show, vergelijkbaar met Serial. Het lijkt de enige spanning in hun leven, totdat er een moord wordt gepleegd in het gebouw.

De nieuwsgierigheid neemt de overhand en het trio gaan op onderzoek uit. Tevens starten ze hun eigen podcast: Only Murders in the Building. Een beetje spannend, maar bovenal heel erg grappig.

Disney+ Disney 8,8 (1.248.884 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Sparking Joy With Marie Kondo (Netflix)

Marie Kondo is terug op je televisie! De opruimguru had begin 2019 een hit op Netflix. Ze leerde mensen hun spullen opruimen, door weg te doen wat geen vreugde meer geeft en de rest netjes een plek te geven.

In deze nieuwe show pakt Marie het groter aan en wordt er ook een tuin, winkel en kerk aangepakt. Helaas zijn er maar drie afleveringen, maar de kans is groot dat je al je eigen huis aan het opruimen bent voordat het voorbij is.

Netflix Netflix, Inc. 8,6 (12.024.847 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Kevin Can F**k Himself (Amazon Prime Video)

Deze show start als een standaard Amerikaanse sitcom, met een vermoeiende en wat seksistische man, zijn knappe vrouw en na elke paar zinnen een lachband. Maar zodra de vrouw alleen is, verandert de show plots in een dramaserie waarin ze probeert om te gaan met haar angsten en woede. Een unieke manier van verhaalvertelling, waarbij elk moment dat het gelach plots plaatsmaakt voor absolute stilte bizar aanvoelt.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 8,6 (2.961.589 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: The Wheel of Time