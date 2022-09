Kijk nu: Thor: Love and Thunder op Disney Plus en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 36 (2022): Thor: Love and Thunder en Ik Vertrek XL.

Filmtips week 36 (2022): Thor: Love and Thunder en Ik Vertrek XL

1. Thor: Love and Thunder (Disney Plus)

Het was donderdag Disney Plus-dag op de streamingdienst, met enkele opvallende releases. De grootste film die je nu kunt streamen is Thor: Love & Thunder. In deze vierde Thor-film komt de superheld zijn ex tegen: Jane Foster, die inmiddels Mjolnir heeft opgepakt in de rol van Mighty Thor. Samen moeten ze het opnemen tegen slechterik Gorr the God Butcher.

2. Ik Vertrek XL (NPO)

AVROTROS vult op een slimme manier het gat op dat door het populaire B&B Vol Liefde wordt achtergelaten. In deze show volg je gebruikelijk per aflevering een gezin dat naar het buitenland verhuist, maar in Ik Vertrek XL wordt het verhaal van twee groepen zes weken lang gevolgd.

Aan de ene kant heb je Francine en Rinse die in Bonaire een huis laten bouwen, maar verwachten dat daar alles gaat zoals het in Nederland ook gaat. Aan de andere kant heb je een samengestelde groep van vijf die in Italië een pand gaat opknappen dat nog niet met zekerheid van hen is. Je hoort het al: een hoop drama en gekkigheid om als kijker van te smullen.

3. Rick & Morty seizoen 6 (HBO Max)

Rick, Morty, Beth, Jerry en Summer zijn allemaal terug in het nieuwe seizoen van de doldwaze animatieserie Rick & Morty. In korte afleveringen beleven ze de meest bizarre avonturen, waarin niets te gek is.

4. Pinocchio (Disney Plus)

Naast Thor, kun je nu ook naar de nieuwe film Pinocchio kijken op Disney Plus. Dit is een live-action-versie van de oude Disney-tekenfilm over een houten pop die tot leven komt en niets liever wil dan een echte jongen te worden. Met onder andere Tom Hanks als Geppetto en Joseph Gordon-Levitt als Jiminy Cricket. Deze film staat los van de Pinocchio-film van regisseur Guillermo del Toro die in december op Netflix verschijnt.

5. Licorice Pizza (Prime Video)

Op Prime Video kijk je nu naar de nieuwste film van Paul Thomas Anderson, over een jong stel met een flink leeftijdsverschil dat in 1973 verliefd wordt. Prachtig gefilmd en vol cameo’s van bekende acteurs die je niet verwacht.

Trailer van de week: All Quiet on the Western Front