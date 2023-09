Kijk nu: B&B Vol Liefde België is terug en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 36 (2023): B&B Zoekt Lief en De Kleine Zeemeermin.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 36 (2023): B&B Zoekt Lief en De Kleine Zeemeermin

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. De Kleine Zeemeermin (Disney Plus)

De nieuwste versie van De Kleine Zeemeermin (met echte acteurs) is nu te zien op Disney Plus. Actrice Halle Bailey duikt in de rol van zeemeermin Ariël, die razend nieuwsgierig is naar het leven op het land. Als een zeeheks haar de kans biedt om tussen de mensen te lopen, kan ze geen nee zeggen. Zelfs als ze daarvoor haar stem moet inleveren.

Disney+ Disney 8 (3.261.522 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. B&B Vol Liefde België seizoen 2 (Videoland)

Mis je B&B Vol Liefde ook zo? Dan kun je op Videoland nu naar het tweede seizoen van de Belgische versie kijken, die B&B Zoekt Lief heet. Het concept is hetzelfde: single B&B-eigenaren verwelkomen meerdere vrijgezellen om hopelijk de liefde te vinden. Met afleveringen van nog geen half uur kijkt dit lekker rap weg.

Videoland RTL Nederland B.V. 8,4 (9.712 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Virgin River seizoen 5 (Netflix)

Verloskundige Mel denkt rust te kunnen vinden in een klein stadje, maar het leven is daar helemaal niet zo simpel. Deze populaire serie is alweer aan het vijfde seizoen toe, waarin de personages onder andere te maken krijgen met een gevaarlijke bosbrand. De laatste twee afleveringen van dit seizoen kijk je pas in november, want die draaien helemaal om de feestdagen.

Netflix Netflix, Inc. 7,6 (14.246.790 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Justified: City Primeval (Disney Plus)

Niemand had nog durven dromen dat Justified terug zou keren. De serie met Timothy Olyphant in de hoofdrol ging over U.S. Marshal Raylan Givens, en zond in 2015 de laatste aflevering uit. In dit onverwachte vervolg keert Olyphant terug als Raylan in een nieuwe setting: Detroit. Daar gaat hij op jacht naar een psychopaat.

Disney+ Disney 8 (3.261.522 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Expeditie Robinson 2023 (Videoland)

Er is een nieuw seizoen van Expeditie Robinson van start gegaan. In dit programma worden bekende Nederlanders op een eiland gedropt, waar ze moeten zien te overleven en allerlei opdrachten doen.

Het programma wordt gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers, met dit seizoen als deelnemers onder andere Frits Wester, Eva Simons en Jaimie Vaes.

Videoland RTL Nederland B.V. 8,4 (9.712 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: No One Will Save You