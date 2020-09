Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze serietips van week 37 (2020): Undercover, The Boys en meer.

Filmtips week 37 (2020): Undercover en The Boys

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Undercover seizoen 2 (Netflix)

Undercover is terug met een tweede seizoen, met elke week een nieuwe aflevering. Kim (Anna Drijver) werkt inmiddels voor een mensenrechtenorganisatie en Bob (Tom Waes) is nog steeds agent. Samen gaan ze achter een ranch aan waar wapens naar Syrië worden verhandeld. Ondertussen is schurk Ferry Bouman (Frank Lammers) druk bezig om vanuit de gevangenis de identiteit van de twee te achterhalen. Check ook de recap van het eerste seizoen met Paul Jambers.

Kijk Undercover op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

2. The Boys seizoen 2 (Prime Video)

Het eerste seizoen van Prime Video-serie The Boys gaf een verfrissende twist aan het superheldengenre. Want wat als de superhelden die mensen massaal aanbidden eigenlijk enorme eikels zijn? In dit nieuwe seizoen voegt een nieuwe held zich toe bij de top, en ze brengt een enorme groep volgers op sociale media mee. Daar is de rest niet zo blij mee.

Vind The Boys op Prime Video van Amazon. De app vind je via onderstaande link in de Play Store.

3. I’m Thinking of Ending Things (Netflix)

I’m Thinking of Ending Things is de nieuwe bijzondere film van Charlie Kaufman, die je mogelijk kent van onder andere Eternal Sunshine of the Spotless Mind en Being John Malkovich. Deze film volgt een jonge vrouw die er over nadenkt om de relatie met haar vriendje uit te maken. Eerst maken ze nog een tocht om zijn ouders te ontmoeten. Dingen lijken al snel niet te kloppen.

Kijk I’m Thinking of Ending Things op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

4. Wie is de Mol?

Huh, is Wie is de Mol? nu al terug? Jazeker! De serie bestaat twintig jaar, dus het is tijd voor een jubileumaflevering. Een stapel leuke kandidaten geplukt uit alle voorgaande seizoenen gaat naar Italië om daar opnieuw op jacht te gaan naar de mol. Ze krijgen een tweede kans dus. Gebruiken ze die goed?

Wie is de Mol? kijken doe je via de NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

5. Away (Netflix)

Emma Green (Hilary Swank) speelt in deze nieuwe Netflix-serie een astronaut die een missie naar Mars leidt. Het is de eerste missie naar de planeet met mensen, dus er hangt nogal wat vanaf. De reis duurt tevens behoorlijk lang. Lastig, aangezien ze haar echtgenoot en kinderen moet achterlaten.

Kijk Away op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

