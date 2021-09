Stream nu: A Quiet Place Part II en het laatste seizoen van Lucifer

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 37 (2021): A Quiet Place Part II en Lucifer.

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Lucifer seizoen 6 (Netflix)

Helaas is het tijd om afscheid te nemen van de ondeugende Lucifer. De duivel voelde zich niet gelukkig in de hel en besloot naar de aarde te komen, waar hij een detective hielp met het oplossen van moorden. Nu zes seizoenen later heeft Lucifer een andere uitdaging, want hij is de nieuwe God. Heeft hij daar wel zin in?

2. The Circle seizoen 3 (Netflix)

The Circle is alweer terug voor een derde seizoen! In deze realityserie worden de kandidaten in een appartementencomplex geplaatst. Ze hebben daar alleen contact met elkaar via het sociale netwerk The Circle. Daarom kunnen ze zich makkelijk als iemand anders voordoen. Iedereen probeert populair te zijn, omdat er regelmatig iemand naar huis wordt gestemd. Wie liegt er en wie is er oprecht?

3. American Horror Stories (Disney Plus)

De akelige serie American Horror Stories van Ryan Murphy kijk je nu bij Disney Plus. De serie is een spin-off van het extreem populaire American Horror Story en veel acteurs uit die serie vind je daarom ook terug in deze show. Het verschil is dat American Horror Story elk seizoen een nieuw verhaal vertelt en het nieuwe American Horror Stories doet dat elke aflevering. Wekelijks dus een frisse dosis horror.

4. A Quiet Place Part II (Play Films)

In de eerste A Quiet Place volgde je een gezinnetje dat probeerde te overleven in een wereld vol monsters die op geluid afkomen. In dit tweede deel vervolgen ze hun tocht, op zoek naar leven. De film is nu te koop bij Play Films voor 13,99 euro en op een later moment ook te huur.

5. Boerderij van Dorst (NPO)

Raven van Dorst wil bewuster met de aarde omgaan en daarom haar eigen eten gaan verbouwen. Dat doet ze op haar boerderij, waar ze wekelijks twee gasten uitnodigt om te helpen. Onder andere Martien Meiland en Maarten van Rossem komen langs. Dat kan alleen maar leuk worden.

