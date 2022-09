Kijk nu: Een anime spin-off van Cyberpunk 2077 en nog 4 kijktips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 37 (2022): Cyberpunk Edgerunners en The Handmaid’s Tale.

Filmtips week 37 (2022): Cyberpunk Edgerunners en The Handmaid’s Tale

1. The Handmaid’s Tale seizoen 5 (Videoland)

Op Videoland kijk je vanaf nu elke week naar een nieuwe aflevering van The Handmaid’s Tale. De serie gaat alweer het vijfde seizoen in. The Handmaid’s Tale gaat over een toekomstige versie van de Verenigde Staten, waarin vruchtbare vrouwen worden misbruikt om de onvruchtbare rijken nakomelingen te geven. Als kijker volg je zo’n handmaid die inmiddels klaar is om wraak te nemen.

2. Cyberpunk Edgerunners (Netflix)

Op Netflix kijk je nu naar een spin-off van de game Cyberpunk 2077. In deze animeserie volg je een jongen van de straat die probeert te overleven in de stad van de toekomst waarin iedereen geobsedeerd is in het modificeren van hun lichaam. Kleine waarschuwing: de serie is erg bloederig.

3. Cobra Kai seizoen 5 (Netflix)

Weet je nog toen iedereen een beetje moest lachen toen de eerste trailer van Karate Kid spin-off Cobra Kai verscheen? Inmiddels is de serie al toe aan zijn vijfde seizoen en zijn er een hele hoop fans. De helden moet nu Terry Silver stoppen.

4. Heartbreak High (Netflix)

Als de scholieren van Hartley Heigh na de zomervakantie weer naar school gaan, heeft iemand op de muur in het trappenhuis een kaart getekend van wie er allemaal seks heeft gehad met elkaar. De serie is een reboot van de extreem populaire gelijknamige serie uit de jaren negentig, die ook in Nederland werd uitgezonden.

5. Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return (Disney Plus)

Op Disney Plus vind je nu een making-off van Obi-Wan Kenobi. Neem een kijkje achter de schermen met Ewan McGregor en Hayden Christensen. Leuk is dat er door de acteurs ook wordt teruggekeken naar de oude Star Wars-films. Dit is een fijn zoethoudertje terwijl we wachten op de nieuwe Star Wars-serie Andor die volgende week start.

Trailer van de week: Glass Onion: A Knives Out Mystery