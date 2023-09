Kijk nu: Poker Face staat eindelijk op SkyShowtime en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 37 (2023): Poker Face en Elemental.

Filmtips week 37 (2023): Poker Face en Elemental

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Poker Face (SkyShowtime)

Wat hebben we in Nederland lang moeten wachten op deze serie, maar nu is het eindelijk zover: Poker Face staat op SkyShowtime. In deze serie van Rian Johnson (Knives Out, Glass Onion) speelt Natasha Lyonne (Russian Doll) een casinomedewerker die bijzonder goed is in het spotten van leugenaars. In elke aflevering struikelt zij weer een nieuwe moordzaak in.

SkyShowtime SkyShowtime 8,6 (43.747 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Oogappels (NPO)

De populaire Nederlandse serie Oogappels is terug voor een nieuw seizoen. In deze serie volg je vier verschillende gezinnen die allemaal iets met elkaar gemeen hebben: pubers.

NPO NPO 4,8 (30.916 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Elemental (Disney Plus)

Op Disney Plus kijk je nu naar de allernieuwste Pixar-animatiefilm: Elemantal. Hierin reis je naar Elemental City waar iedereen uit water, vuur, lucht of aarde bestaat. Daar ontmoet de vurige Ember de natte Wade, die verliefd worden terwijl ze elkaar niet eens kunnen aanraken.

Disney+ Disney 8 (3.288.896 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. De club (Prime Video)

Waar je bij Oogappels gezinnen volgt die hun kinderen wel eens achter het behang willen plakken, kijk je bij de Belgische serie De club naar drie stellen die dolgraag een kind willen terwijl het niet lukt. Ze ontmoeten elkaar in de wachtkamer van de vruchtbaarheidskliniek.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,6 (4.044.635 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. The Other Black Girl (Disney Plus)

Gebaseerd op het gelijknamige boek, vertelt The Other Black Girl over een redactie-assistente die de enige zwarte medewerker op haar kantoor is. Tot Hazel wordt aangenomen. Ze denkt in Hazel een bondgenoot te vinden, maar als haar nieuwe collega razendsnel carrière maakt komen er duistere geheimen naar boven.

Disney+ Disney 8 (3.288.896 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Sex Education seizoen 4