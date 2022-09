Kijk nu: Star Wars-serie Andor doet het helemaal anders en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 38 (2022): Andor en Everything Everywhere All at Once.

Filmtips week 38 (2022): Andor

1. Everything Everywhere All at Once (Prime Video)

Eén van de beste films van het jaar is nu te zien op Prime Video. Michelle Yeoh speelt een vrouw die de belastingen van haar gezin en hun wasserette in orde probeert te krijgen, maar dan wordt ze te hulp geroepen om de multiverse te redden. Daarvoor kan ze leren van alle versies die ze had kunnen zijn in andere universa.

2. Andor (Disney Plus)

Er is een nieuwe Star Wars-serie begonnen om weer een deel van het grote verhaal op te vullen. Deze keer volg je Cassian Andor, die je eerder hebt gezien in de film Rogue One. Deze serie speelt zich vijf jaar voor die film af, terwijl de Rebel Alliance zich probeert te vormen om tegenover de Galactic Empire te staan.

Andor doet het helemaal anders vergeleken met vorige Star Wars-series. Zo zijn er geen jedi te vinden en moet de serie het ook niet hebben van cameo’s. Ook fijn is dat je direct drie afleveringen kunt kijken.

3. Lou (Netflix)

Allison Janney speelt in deze nieuwe Netflix-film Lou, een eenzame vrouw met een duister verleden. Ze heeft het liefst met niemand te maken, totdat een moeder haar hulp vraagt om haar ontvoerde dochter terug te vinden. Dan pakt Lou haar geweer weer op om op jacht te gaan.

4. Do Revenge (Netflix)

In de nieuwe Netflix-film Do Revenge volg je twee meiden die wraak nemen op hun pestkoppen. Leuk is dat je waarschijnlijk een groot deel van de cast herkent van andere Netflix-series zoals Stranger Things, Riverdale en 13 Reasons Why. Daarnaast zitten Sarah Michelle Gellar van Buffy the Vampire Slayer en Sophie Turner van Game of Thrones er ook in.

5. DC Club van Super-Pets (Google / HBO Max)

Wil je een nieuwe film met je kids kijken, dan kun je DC Club van Super-Pets kopen of huren bij onder andere Google. In deze animatiefilm moet de hond van Superman samen met een groep andere huisdieren de Justice League redden.

Als je een HBO Max-abonnement hebt loont het om even te wachten, want daar kun je de film vanaf maandag 26 september al streamen.

