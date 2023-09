Kijk nu: Het laatste seizoen van Sex Education op Netflix en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 38 (2023): Sex Education en The Continental.

Filmtips week 38 (2023): Sex Education en The Continental

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Sex Education seizoen 4 (Netflix)

We kunnen nog één seizoen lang genieten van één van de leukste Netflix-series ooit: Sex Education. De hitsige scholieren van het gesloten Moordale belanden op een nieuwe school, waar dingen net iets anders gaan. Hoofdpersonage Otis, die op zijn oude school geld verdiende door sekstherapeut te spelen, krijgt daar gewaagde concurrentie.

2. The Continental (Prime Video)

Op Prime Video kijk je naar een nieuwe serie die zich voor de John Wick-films afspeelt. In de jaren zeventig van New York is te zien hoe de reeks The Continental-hotels tot stand is gekomen. Net als in de films kun je in deze miniserie een hoop spectaculaire actie verwachten.

3. Ik Vertrek (NPO)

De realityserie Ik Vertrek is terug, waarin Nederlanders worden gevolgd die emigreren naar het buitenland. Wekelijks staat er weer een nieuwe aflevering klaar, waarin gezinnen het geluk zoeken in onder andere Frankrijk, Tsjechië en Zuid-Afrika. In december volgt er een nieuwe reeks Ik Vertrek Even Weg, waarin oud-deelnemers bij elkaar op bezoek gaan.

4. No One Will Save You (Disney Plus)

Brynn denkt veilig te zijn in haar ouderlijk huis, maar dan hoort ze vreemde geluiden. Het blijken aliens te zijn en nu moet deze meid alles op alles zetten om te overleven. Met een flinke horrorvibe is dit een film om niet in het donker te kijken. Of juist wel, als je daar tegen kunt.

5. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (SkyShowtime)

Op SkyShowtime kijk je nu naar de hilarische film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Hierin volg je een charmante dief die zijn vermoorde vrouw tot leven wil wekken. Dat start een wild avontuur waarin een groepje misfits moet veranderen in helden. Met onder andere Chris Pine, Michelle Rodriguez en Hugh Grant.

Trailer van de week: Dream Scenario