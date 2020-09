Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 38 (2020): The Social Dilemma en The Outsiders.

Filmtips week 38 (2020): The Social Dilemma en The Outsiders

1. The Social Dilemma (Netflix)

In deze boeiende Netflix-documentaire komen mensen aan het woord die gewerkt hebben aan de sociale netwerken waar jij nu verslaafd aan bent. Deze mensen vertellen wat er achter de schermen gebeurt waardoor jij je telefoon er telkens weer bij pakt.

En belangrijker nog: ze vertellen wat de bedrijven daarmee willen bereiken. De geacteerde stukjes in de documentaire zijn een beetje suf, maar elke socialmediagebruiker zal schrikken van de interviews.

Kijk The Social Dilemma op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

2. The Outsiders (NPO)

In het mooie programma The Outsiders bezoekt Tim den Besten mensen die zich aan de rand van de samenleving bevinden, omdat zich niet aan de norm houden. Den Besten blijft daarbij altijd nieuwsgierig en respectvol, om zo door te krijgen wat zo’n persoon drijft.

Zoals een 5G-activist die niet in het coronavirus gelooft, mensen die aan alternatieve vormen van genezing doen en mensen die hun vertrouwen in de overheid hebben verloren.

The Outsiders kijken doe je via de NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

3. In Machines We Trust (podcast)

In de podcast ‘In Machines We Trust’ kijkt host Jennifer Strong samen met de mensen van MIT Technology Review naar de rol die kunstmatige intelligentie in ons leven heeft. Zo kun je nu al luisteren naar een aflevering over AI in zelfrijdende auto’s, een verhaal waarin gezichtsherkenning fout ging en de vraag: wie bezit jouw gezicht?

De podcast luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

4. Superman: Man of Tomorrow (Play Films)

Deze animatiefilm volgt een jongere Clark Kent, nog voordat hij bekend werd als Superman. Kent loopt stage bij de Daily Planet en moet daarnaast de Aarde beschermen van een intergalactische bounty hunter en de alien Parasite. De personages worden ingesproken door onder andere Darren Criss en Zachary Quinto.

Jojo Rabbit check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 7,99 euro en huur je voor 4,99 euro.

5. Mees Kees in de Wolken (Prime Video)

De vrolijke basisschoolleraar Mees Kees heeft een ballonvaart cadeau gekregen. Er is alleen een groot probleem: hij heeft enorme last van hoogtevrees. Zijn leerlingen schieten te hulp. Tevens is er een groot schoolfeest op komst, omdat de school vijftig jaar bestaat. De jonge Tobias durft alleen Hasna niet mee te vragen. Is Mees te druk om hem te helpen?

Vind Mees Kees in de Wolken op Prime Video van Amazon. De app vind je via onderstaande link in de Play Store.

