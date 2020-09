Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 39 (2020): Drag Race Holland en Jurassic World: Kamp Krijtastisch.

Filmtips week 39 (2020): Drag Race Holland en Doom Patrol

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Drag Race Holland (Videoland)

Het is zover: na vele seizoenen in de Verenigde Staten, twee seizoenen in Thailand en een seizoen in Canada, gaat nu Nederland op zoek naar de Next Drag Superstar. Fred van Leer trekt zijn hakken aan om tien Hollandse drag queens verschillende uitdagingen voor te schotelen. Wie dat goed doet mag door en anders worden de deelnemers zonder pardon de deur gewezen.

Drag Race Holland kijk je via de Videoland-app. De app vind je in de Play Store via onderstaande link.

→ Download Videoland in de Play Store (gratis)

2. Doom Patrol seizoen 2 (Prime Video)

In het tweede seizoen van Doom Patrol, over een onwaarschijnlijk groepje superhelden dat de wereld moeten redden, zijn alle hoofdpersonages gekrompen. Daar moet een oplossing voor worden bedacht, voordat alle personages hun eigen weg gaan om te groeien als mensen en helden. Ondertussen moeten ze ook omgaan met de jonge dochter van de Chief, die een zeer destructieve kracht bezit.

Vind Doom Patrol op Prime Video van Amazon. De app vind je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Prime Video in de Play Store (gratis)

3. Jurassic World: Kamp Krijtastisch (Netflix)

Als een groep kinderen naar Jurassic World mag, weet je als kijker natuurlijk al dat het misgaat. De dinosauriërs ontsnappen en de kids moeten samenwerken om te overleven. Deze nieuwe animatieserie op Netflix is vooral bedoeld voor de jeugd, maar leuk genoeg om als ouder mee te kijken.

Kijk Jurassic World: Kamp Krijtastisch op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

4. Sing On! USA (Netflix)

Tituss Burgess host de karaoke-show Sing On!. Het idee is dat de kandidaten verschillende liedjes moeten zingen en de beste zanger sowieso door mag naar de volgende ronde. Daar is geen jury voor nodig, want de stemmen worden automatisch geanalyseerd door de ‘vocal analyser’. Uiteraard staat de tekst in beeld zodat je thuis mee kunt zingen.

Kijk Sing On! op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

5. Alicia Keys – Alicia

Over zangcompetities gesproken: zangeres Alicia Keys heeft meerdere seizoenen in de jury gezeten van de Amerikaanse versie van The Voice. Maar natuurlijk is ze ook druk met eigen muziek. Haar nieuwste album heet gewoonweg Alicia, waarin ze een nieuw geluid van zichzelf laat horen. Eentje zonder specifiek genre, maar met een hoop emotie.

Luister Alicia van Alicia Keys op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

Lees ook onze vorige streamingtips