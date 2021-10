Stream nu: Star Wars zoals je het nog nooit hebt gezien

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 39 (2021): Star Wars: Legends en The Suicide Squad.

1. Star Wars: Legends

Bijna alle Star Wars-media draait om de Skywalkers, maar er zijn zoveel meer verhalen te vertellen in dit universum. Star Wars: Legends is daar een uitstekend voorbeeld van. In korte animefilms met verschillende stijlen, krijg je nieuwe Star Wars-verhalen voorgeschoteld, vol lightsabers, gevechten en droids.

2.The Suicide Squad

Schrijver en regisseur James Gunn heeft met zijn Guardians of the Galaxy-films laten zien hoe goed hij is met een stapeltje vreemde superhelden. De humor, actie en bovenal het plezier van die films neemt hij mee naar The Suicide Squad.

Een groepje schurken, waaronder Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba) en Peacemaker (John Cena) wordt er op uitgestuurd om het mysterieuze ‘Project Starfish’ te stoppen. Dat is onvoorspelbaar en hilarisch. De film is te koop voor 22,99 euro en te huur voor 14,99 euro bij Google Play Films.

3. Midnight Mass (Netflix)

De maker van The Haunting of Hill House heeft een nieuwe razendspannende miniserie op Netflix: Midnight Mass. Hierin volg je een kleine gemeenschap op een eiland, waarin iedereen op elkaar let en de kerk een grote rol speelt. Daar keert een jonge man terug uit de gevangenis en er arriveert een charismatische priester.

De gebeurtenissen die volgen zorgen er al snel voor dat je op het puntje van je stoel zit. Dit is horror op z’n best.

4. Y: The Last Man (Disney Plus)

Alle mensen en dieren met een Y-chromosoom gaan plots dood, maar er blijft nog één man en zijn aapje over. Deze spannende serie is gebaseerd op de populaire gelijknamige strip en voelt al snel moderner aan, want niet alle mannen hebben een Y-chromosoom. Hierdoor kan de serie boeiendere vragen stellen over gender dan de strip.

5. Pose seizoen 3 (Netflix)

Het laatste seizoen van extravagante serie Pose is nu in haar volledigheid te zien op Netflix. Deze serie, over de ball cultuur in New York van de jaren tachtig en negentig, is nu beland in 1994. Je ziet de personages weer strijden tegen een wereld die hen niet snapt en ziektes die hun gemeenschap verwoesten, maar ook blijdschap vinden in hun talenten en elkaar.

Trailer van de week: Spencer