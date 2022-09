Kijk nu: Jeff Bridges in een tv-serie en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 39 (2022): The Old Man, Blonde en meer.

Filmtips week 39 (2022): The Old Man en Blonde.

1. The Old Man (Disney Plus)

Filmacteur Jeff Bridges (The Big Lebowski) is eindelijk in een televisieserie te zien. In The Old Man speelt hij Dan Chase, die vroeger voor de CIA werkte en nu een rustig leven probeert te leiden samen met zijn twee honden. Na dertig jaar wordt dit leventje ruw verstoord door een indringer in zijn huis en moet hij op de vlucht.

2. Blonde (Netflix)

Norma Jeane Mortenson ken je waarschijnlijk als de ‘bombshell’ Marilyn Monroe. Op het witte doek schitterde de actrice, maar haar privéleven was een stuk minder mooi. In deze film krijg je een blik in dat leven, met Ana de Armas in de hoofdrol.

3. Hocus Pocus 2 (Disney Plus)

Culthit Hocus Pocus uit 1993 heeft eindelijk een vervolg, op Disney Plus. In Hocus Pocus 2 keert de originele cast terug, met Bette Midler, Sarah Jessica Parker en Kathy Najimy als de bekende heksenzusters.

Het drietal wordt per ongeluk opgeroepen en wil nu niets liever dan wraak nemen op de plaats Salem. Dat terwijl Salem allang niet meer de plek is die het ooit was.

4. Moonfall (Netflix)

Als je een hele maffe rampenfilm wil zien, dan moet je Moonfall even aanzetten op Netflix. In deze film dreigt de Maan tegen de Aarde te botsen. Terwijl de effecten daarvan al voor een hoop problemen zorgen, probeert een klein groepje de ultieme ramp te voorkomen. Want is de Maan eigenlijk wel wat we altijd hebben gedacht?

5. Eat the Rich: The GameStop Saga (Netflix)

Deze docuserie vertelt hoe mensen op Reddit massaal gingen investeren in de gamewinkel GameStop en het daarmee opnamen tegen de grote partijen op Wall Street. Een fantastisch verhaal.

Trailer van de week: The Last of Us