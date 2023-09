Kijk nu: The Boys-spin-off Gen V op Prime Video en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 39 (2023): Gen V en veel Wes Anderson.

Filmtips week 39 (2023): Gen V en veel Wes Anderson

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Gen V (Prime Video)

Krijg je niet genoeg van de keiharde superheldenserie The Boys, dan kun je nu genieten van de spin-off Gen V. Hierin maak je kennis met nieuwe jonge superhelden, die op school leren omgaan met hun krachten terwijl ze aan de top proberen te komen. Dat gaat uiteraard weer gepaard met een hele hoop bloed.

2. The Wonderful Story of Henry Sugar (Netflix)

De geroemde regisseur Wes Anderson heeft vier korte films gemaakt voor Netflix, stuk voor stuk gebaseerd op verhalen van Roald Dahl. Sinds woensdag wordt er elke dag een nieuwe film beschikbaar gemaakt, met zaterdag de laatste.

Specifiek gaat het om de films The Wonderful Story of Henry Sugar, The Swan, The Rat Catcher en Poison, met in de cast grote namen zoals Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley en Dev Patel.

3. Meg 2 : The Trench (HBO Max)

Met het concept: Jason Statham versus een enorme haai, wist de originele The Meg genoeg kijkers te verzamelen voor een vervolg. Deze speelt zich vijf jaar later af, waarin Statham terugkeert om niet alleen meerdere van deze gigantische haaien tegen te komen, maar ook andere monsters tegenkomt.

4. De Verraders: Halloween (Videoland)

De Verraders is terug voor een speciale Halloween-reeks. Een groep bekende Nederlanders doen opdrachten om zoveel mogelijk zilver te verdienen, maar wie tussen hen is een verrader? Met onder andere Monica Geuze, Katja Schuurman, Guido Weijers en Tim den Besten.

5. Castlevania: Nocture (Netflix)

Naast Gen V kijk je deze week naar nog een spin-off. In de animatieserie Castlevania: Nocture krijg je een ander kijkje in deze wereld vol vampieren en ander gespuis. Tijdens de Franse Revolutie volg je vampierenjager Richter Belmont, die samen met een groepje andere helden de apocalypse moet zien te voorkomen.

