Filmtips week 4 (2021): Komtgoed en Star Trek: Lower Decks

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 4 (2021): Komtgoed en Star Trek: Lower Decks.

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Mocro Maffia: Komtgoed (Videoland)

Na het succes van de eerste twee seizoenen van Mocro Maffia, over de onderwereld van Amsterdam, is er nu een nieuwe miniserie te zien. In Mocro Maffia: Komtgoed volg je de 15-jarige Komtgoed, die in de jeugddetentie belandt en daarna bij een pleeggezin terecht komt. Dit personage krijgt een grote rol in het derde seizoen van de serie, die je binnenkort kunt zien.

2. Star Trek Lower Decks (Prime Video)

Het aantal Star Trek-series blijft groeien. De nieuwste toevoeging is Lower Decks, een komische animatieserie over de mensen die onderin één van de grote ruimteschepen uit het Star Trek-universum werken. Mike McMahan staat aan het hoofd van de serie, die eerder heeft gewerkt aan Rick and Morty. Verwacht dus veel te lachen en een hoop referenties terug te zien van de verschillende Star Trek-series van weleer.

3. VPRO Tegenlicht: Technologie als religie

VPRO Tegenlicht kijkt in deze documentaire naar het idee van technologie als religie. Specifiek dataïsme, het idee dat alles om data draait. Al onze data moeten we afstaan om gelukkig te worden.

4. Suits seizoen 8 – deel 2 (Netflix)

De seizoenen van Suits worden telkens opgedeeld op Netflix geplaatst. Daardoor zit je twee keer met een cliffhanger. Nu kun je eindelijk kijken naar het tweede deel van seizoen 8 van deze advocatenserie. Geniet er nog maar even van, want het opvolgende negende seizoen sluit de serie af met maar tien afleveringen.

5. Spycraft (Netflix)

Spionnen kennen we voornamelijk van spannende films, maar spionage in het echte leven is minstens zo spannend. In deze achtdelige documentaireserie van Netflix kijk je naar de verschillende manieren waarop landen bij elkaar bespioneren en moorden plegen.

Zo biedt de eerste aflevering een blik op alle kleine apparaatjes die worden gebruikt om af te luisteren, en een latere aflevering kijkt naar verschillende soorten gif. Dit wordt allemaal niet teveel gedramatiseerd, want het gaat om de feiten en dat is ook wel eens fijn.

