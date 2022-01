Stream nu: Knappe singles mogen helemaal niets

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 4 (2022): As We See It en Too Hot to Handle.

Filmtips week 4 (2022): As We See It en Too Hot to Handle

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Electrical Life of Louis Wain (Google)

Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van Louis Wain, een Britse kunstschilder die een voorliefde had voor katten. Louis wordt gespeeld door Benedict Cumberbatch, die in de film zijn grote liefde ontmoet, gespeeld door Claire Foy. The Electrical Life of Louis Wain is een vrolijke en maffe film die onder andere bij Google te koop is voor 8,99 euro. Huren kan voor 3,99 euro.

2. Hotel Transylvania: Transformania (Amazon Prime Video)

Deze grappige filmreeks gaat over een hotel voor monsters, waarin mens Johnny een relatie krijgt met de dochter van Dracula. In Transformania is duidelijk dat Dracula nog steeds veel moeite heeft met deze relatie.

Om daar wat aan te doen, doet Johnny een wanhoopspoging door zichzelf in een monster te veranderen. Dat gaat natuurlijk mis, waardoor Dracula in een mens verandert. Samen moeten ze op avontuur, om een oplossing voor hun probleem en hun relatie te vinden.

3. As We See It (Prime Video)

Deze nieuwe serie op Prime Video vertelt over drie huisgenoten die allemaal op het autistische spectrum zitten. Ze doen hun best om hun baan te behouden, vriendschappen te onderhouden en liefde te vinden, in de zoektocht naar onafhankelijkheid en acceptatie. De acteurs zelf zitten ook op het autistisch spectrum.

4. Too Hot to Handle seizoen 3 (Netflix)

Nog voordat het tweede seizoen is uitgezonden, werd er een derde seizoen van Too Hot to Handle opgenomen. Een groep knappe singles denkt een wilde tijd in het programma ‘Pleasure Island’ te beleven, maar krijgen dan te horen dat ze geen seks mogen hebben en zelfs niet mogen zoenen. Doen ze dat wel? Dan wordt er geld uit de prijzenpot gehaald. Het doel is om deze mensen diepere connecties te laten maken.

5. Munich: The Edge of War (Netflix)

In deze spannende spionnenfilm staat de wereld op het randje van een oorlog, als Hitler Tsjechoslowakije wil binnenvallen. In Munich wordt er een conferentie gehouden om deze plannen te bespreken. Ondertussen werkt MI6 in het geheim om Hitler te stoppen.

