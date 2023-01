Kijk nu: Last One Laughing is hilarisch en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 4 (2023): Last One Laughing en Extraordinary.

Filmtips week 4 (2023): Last One Laughing en Extraordinary

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken (en luisteren). Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Last One Laughing (Prime Video)

Philippe Geubels en Jeroom Snelders presenteren een nieuw programma vol met Nederlandse komieken. Het idee is dat deze grappenmakers in een ruimte worden opgesloten en ze elkaar aan het lachen moeten brengen. Want wie ook maar de mondhoeken optrekt moet naar huis.

Gelukkig mag je als kijker wel lachen, want het is hilarische televisie. Met onder andere Henry van Loon, Tineke Schouten, Ruben van der Meer, Stefano Keizers en Soundos El Ahmadi.

2. Extraordinary (Disney Plus)

Jen leeft in een wereld waarin iedereen een superkracht heeft, behalve zij. Hierdoor is ze een buitenstaander en vindt ze het lastig om haar plek te vinden. Vervolgens doet ze alles om toch een superkracht te krijgen. Denk Derry Girls meets Heroes, met een hoop Britse humor.

3. Lockwood & Co (Netflix)

Over het buitengewone gesproken: in de nieuwe Netflix-serie Lockwood & Co werken twee jongens in Londen als spookjagers. Als een meisje met speciale krachten zich bij hen aansluit, vinden ze meer dan enkel geesten. Ze ontrafelen een groots mysterie, terwijl mensen hen aan alle kanten proberen tegen te houden.

4. De Stamhouder

De 25-jarige Alexander komt in de club een prachtige meid tegen, die het niet erg vindt dat hij in het leger zit. Ze gaat met hem mee naar huis en ze hebben een leuke nacht, voordat ze er achter komt dat de vader van Alexander een SS-er was. Dan start een zoektocht naar de ware geschiedenis van zijn familie.

5. Extreme Home Makeover België

Je kent ongetwijfeld Extreme Home Makeover wel, waarin een huis compleet wordt gerenoveerd en het resultaat wordt onthuld door een enorme bus weg te rijden. Op Videoland kijk je nu naar de Belgische versie, gepresenteerd door James Cooke. Gezinnen die het moeilijk hebben, krijgen een nieuw leven met een nieuw thuis. Dat is in deze versie uiteraard ook janken geblazen.

Trailer van de week: Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves