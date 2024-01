Kijk nu: Sofia Vergara is onherkenbaar als Griselda op Netflix en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 4 (2024): Griselda en Queer Eye.

Filmtips week 4 (2024): Griselda en Queer Eye

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Griselda (Netflix)

Sofia Vergara ken je waarschijnlijk als Gloria in het komische Modern Family. Met de nieuwe Netflix-serie Griselda laat de actrice zien meer in haar mars te hebben. In deze misdaadserie speelt Vergara de hoofdrol, als een koningin van de Colombiaanse onderwereld.

2. Mr Bates vs The Post Office (NPO)

Door deze bijzondere serie stond het Verenigd Koninkrijk onlangs op z’n kop. Mr Bates vs The Post Office vertelt het waargebeurde verhaal over een groot schandaal waarbij eigenaren van postkantoren beschuldigd werden van diefstal en fraude. Honderden mensen belandden daardoor onterecht in de gevangenis.

De serie zorgde ervoor dat meer dan een miljoen mensen een petitie hebben getekend dat de ceo van die tijd haar onderscheiding van de koningin moet teruggeven, wat ze ook heeft gedaan. Door de serie is zelfs een nieuwe wet ingesteld om slachtoffers te steunen.

3. Expats (Prime Video)

In de serie Expats met Nicole Kidman volg je drie Amerikaanse vrouwen die in Hong Kong wonen, en met elkaar een gemeenschap vormen. De verhoudingen komen op spanning te staan na een plotselinge tragedie.

4. Queer Eye seizoen 8 (Netflix)

Queer Eye is terug voor alweer het achtste seizoen. De ‘Fab 5’ zal in zes afleveringen zes mensen helpen om hun leven weer op de rails te zetten. Dit is het laatste seizoen dat Bobby Berk onderdeel is van het team, maar Queer Eye is al bevestigd voor een negende seizoen. Dan gaat er dus waarschijnlijk iemand anders aan de slag om de huizen van de kandidaten aan te pakken.

5. LOL: Last One Laughing Ireland (Prime Video)

Heb je ook zo genoten van het tweede seizoen van de Nederlandse Last One Laughing? In deze show moeten komieken elkaar aan het lachen maken, terwijl ze zelf niet mogen lachen. Op Prime Video vind je ook versies van andere landen.

Zo is er onder andere een Australische, Canadese en Duitse versie. Helemaal nieuw is Last one Laughing Ireland, gepresenteerd door niemand minder dan Graham Norton. Dat is weer lachen geblazen. Of juist niet natuurlijk.

Trailer van de week: Avatar: The Last Airbender