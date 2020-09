Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 40 (2020): Enola Holmes en Sufjan Stevens.

Filmtips week 40 (2020): Enola Holmes en Sufjan Stevens

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Enola Holmes (Netflix)

Het zusje van Sherlock en Mycroft Holmes, Enola, wordt opgevoed en onderwezen door haar moeder. Als haar moeder plots verdwijnt is ze helemaal alleen. Gelukkig is ze net zo pienter als haar grote broers, dus besluit ze op pad te gaan op zoek naar de waarheid. Dat doet ze vermomd als iemand die niemand verwacht: een nette dame. Enola Holmes is een leuke, vlotte film met een overtuigende Millie Bobby Brown (Stranger Things) in de hoofdrol.

Kijk Enola Holmes op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

2. Sufjan Stevens – The Ascension (Spotify)

Met elk nieuw album van Sufjan Stevens weet je niet precies wat je kunt verwachten. De ene keer grijpt de zanger een banjo of gitaar, en pingelt hij je mee naar dromerige landschappen zoals bij de soundtrack van Call Me By Your Name. De andere keer pakt hij het meer elektronisch en experimenteel aan.

Het nieuwe album The Ascension valt meer in die tweede categorie, maar blijft toch vrij toegankelijk met prachtige liedjes. Let vooral ook op de teksten, want die zijn vlijmscherp.

Luister The Ascension van Sufjan Stevens op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

3. De Witte Stok (podcast)

Sander Smale en Tatjana Wehrmann maken met De Witte Stok een maandelijkse podcast over blind zijn. De wereld is behoorlijk visueel ingesteld en deze podcast maakt inzichtelijk waar blinde mensen tegenaan lopen. Letterlijk en figuurlijk.

In de eerste aflevering gaat het duo naar een theatervoorstelling en wordt duidelijk waar rekening mee gehouden moet worden om een reis te kunnen maken.

De podcast luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

4. Scoob! (Play Films)

Iedereen kent Scooby-Doo en de Scooby gang, maar nu wordt eindelijk verteld hoe Scooby en Shaggy elkaar hebben ontmoet en zijn gaan samenwerken met Fred, Velma en Daphne. De groep staat tevens voor een lastig mysterie, want iemand wil spookhond Cerberes loslaten op de wereld. Wie weet kan Scooby helpen?

Scoob! check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 14,99 euro en is op een later moment ook te huur.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

5. VPRO Tegenlicht: Op volle retouren (NPO)

We bestellen massaal pakketjes met kleding en andere spullen, en sturen vaak de helft zo weer terug. Het is toch gratis! Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die spullen die we terugsturen? In deze korte documentaire van VPRO Tegenlicht zie je de waarheid. Want soms is het goedkoper om kleding te verwoesten, dan opnieuw in te pakken.

Op volle retouren kijken doe je via de NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

→ Download de NPO Start-app in de Play Store (gratis)

